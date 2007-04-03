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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 765766767768>
Повідомлення Додано: Пон 23 сер, 2021 23:03

ЛОБ

Я на фунту непогано заробив - брав рік тому в довгострок по 1,17-1,22 і продав цієї весни по 1,40. Зараз він дійсно вже нецікавий.
Gennadiy777
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 10:21

щодо Фунта

Gennadiy777
вам поталанило з фунтом

а ось мені ні, десь на рівні 1,25 спрацювали стопи і я більше не ризикував - побоювався походу до історичних мінімумів біля 1,05

пост-Брекзит ризики по Британії та фунту зокрема нікуди не поділися
тож тактично можна погратися з ним по зонах, але набирати його у довжину на довгострок я вже не наважусь.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 10:45

щодо EUR/USD

попри відскок на 80 пунктів тактичний розклад по єврику ще не змінився :

https://i.imgur.com/zRKXgpk.png

низхідна тенденція залишається дійсною й насьогодні, а для її зламу треба денне закриття вище 1,1761

упродовж літа було декілька спроб розвернутися нагору, але усе обмежувалося відскоком не більше ніж на 1,5 фігури

і теперішня чергова спроба нічим не відрізняється від попередніх. поки що ...

послідовність екстремумів, за якою бички уважно спостерігатимуть -
(1,1761) - 1,1804 - 1,1908 - 1,1975
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 10:00

щодо EUR/USD

максимум за учора 1,1765 - але закриття сесії 1,1757

на маржинальній зоні продавці додали у шорт - "захистили" рівень (щоправда не свідомо навіть не знаючи про це))

перед нами постав вибір : або передчасно стрибати у ринок, не дочекавшись зламу опору ведмедиків, або пошукати інший інструмент, де зміна тенденції (на висхідну) вже відбулася

відмова від торгівлі - також корисніший варіянт.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 10:42

Потехеньку входжу в ринок, бо я націлений на середньострок. Пауел як правило співає голубині пісні
Gennadiy777
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 15:19

Gennadiy777

у мене частенько трапляється подвоєння свідомості, коли торгові рекомендації на короткострок суперечать довгостроковому погляду на валюту

з рік-півтора я вже писав про це, що Євро імовірно перейшов у вищий діапазон 1,15-1,25 після декількарічної торгівлі у нижчому 1,05-1,15

тому на підході до нижньої межі 1,15 середньострокові гравці можуть набирати позиції на купівлю Євро

але тут на гілочці я вирішив зосередитися винятково на поточних трейдах, застерігаючи випадкових читачів, що за сумісництвом грають на вітчизняному готівковому ринку у USD-UAH-EUR, від згубних не раціональних практики минулого, коли вони торгують без стопів та ще й з усередненням

залишаючись переконаним євро-оптимістом все одно застерігаю від купівлі Євро (чи будь якої іншої валюти) без торгового плану, що передбачає насамперед контроль ризиків (стоп-лос на ідею по сумі або цільові рівні виходу із позицій)
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 15:31

торгівля EUR/USD або USD/UAH не може буди самоціллю або якоюсь архаїчною звичкою через відсутністю ширшого досвіду

навіть з єдиною європейською валютою Євро можуть статися драматичні непередбачувані події, що скинуть її курс знову ничже паритету 1,00 - або так само рівно імовірно можуть повернути його вартість до 1,50

спекулятивні операції на валютному ринку вимагають професійного підходу
спекуляції суттєво відрізняються від інвестицій, на моє переконання будь яка паперова валюта не може бути об'єктом середньострокових інвестицій через постійну втрату своєї купівельної спроможності

окрім того, є облігації (інструменти з фіксованою) або акції (дивідендною) доходністю.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 07:16

Re: Валютный рынок в мире

  ЛОБ написав:але тут на гілочці я вирішив зосередитися винятково на поточних трейдах, застерігаючи випадкових читачів, що за сумісництвом грають на вітчизняному готівковому ринку у USD-UAH-EUR, від згубних не раціональних практики минулого, коли вони торгують без стопів та ще й з усередненням

Якщо цей допис щодо моєї мети збільшити частку власного валютного портфелю саме у євро, то не переймайтеся так. Хай би яким випадковим я Вам не здавався, а слідкую за гілкою вже роками, і не тільки за цією. Тож відповідальність за прийняті рішення цілком усвідомлюю.

Частка для конвертації з гривні у євро не перевищує 5% портфелю, тож ризик невеликий. Притомної альтернативи євро депо з гарантією повернення ФГВ та захистом від гривневої девальвації я не знаходжу. Доларова частка й так завелика, тому збільшувати її вважаю недоцільним.

Знов дякую за Ваші аргументовані дописи щодо стану пари євро/долар та її можливих перспектив. Вашу заангажованість єврооптиміста поділяю, втім вона не заважає Вам тверезо оцінювати ситуацію. За цим сюди й ходжу.
kreuz
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 07:48

kreuz

Дякую за добре слово.

Приємно отримати відгук адекватного читача !
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 07:56

kreuz

МВФ публікує (наводжу по пам'яті) структуру глобальних міжнародних резервів, так ось частка USD пару років тому почала знижуватися з 63% - а EUR навпаки зростати з 19% - і зараз мабуть вже досягла 60% та 24% відповідно

Не забуваймо й про офіційне визнання резервного статусу китайського CNY

Ця структура виглядає збалансованою для депозитчика

хоча як на мене частку бакса варто порізати утроє на користь дорогоцінних металів !!!
ЛОБ
 
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