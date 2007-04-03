це нічого не гарантує, але вказує на те, що найслабші продавці на локальних мінімумах із плечем від 1:2 до 1:4 вийшли з гри - їхню варіяційну маржу бички з'їли (згідно специфікації валютних контрактів та розрахунку маржинальних вимог СМЕ)
відтепер Система рекомендує купівлю з корекційного відкату.
US Dollar Share of Global Foreign Exchange Reserves Drops to 25-Year Low, May 5, 2021
The share of US dollar reserves held by central banks fell to 59 percent—its lowest level in 25 years—during the fourth quarter of 2020, according to the IMF’s Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves (COFER) survey.
МВФ публікує (наводжу по пам'яті) структуру глобальних міжнародних резервів, так ось частка USD пару років тому почала знижуватися з 63% - а EUR навпаки зростати з 19% - і зараз мабуть вже досягла 60% та 24% відповідно
Не забуваймо й про офіційне визнання резервного статусу китайського CNY
Ця структура виглядає збалансованою для депозитчика
хоча як на мене частку бакса варто порізати утроє на користь дорогоцінних металів !!!
Виглядає, що перетікання з долара у євро цілком у тренді )) А от щодо юаня для депозитчика маю сумніви через нестачу депозитних інструментів такого роду бажано ще й з ненульовою дохідністю. Як хтось має інфо, діліться.
Щодо металів відписувався раніше, погоджуюся з потенціалом, але знову ж таки не для депозитчика через брак надійних інструментів. Нажаль.
тижневі свічки чітко вказують на зону накопичення обсягів у довжину від 1,1870 до 1,1760, а блискавичне розширення мінімумів до 1,1664 виглядає як полювання на стопи тож тільки за умови закріплення над обсягами ми зможемо зробити якісь попередні висновки, що низи вже позаду нас
короткострокоий низхідний корекційний (за сутністю) тренд буде зламано тільки після повернення курсу євро вище позначки 1,1975 - можемо сміливо округлити до 1,20