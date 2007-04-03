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Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 765766767768
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 08:01

Є закриття 1,1770!

це нічого не гарантує, але вказує на те, що найслабші продавці на локальних мінімумах із плечем від 1:2 до 1:4 вийшли з гри - їхню варіяційну маржу бички з'їли (згідно специфікації валютних контрактів та розрахунку маржинальних вимог СМЕ)

відтепер Система рекомендує купівлю з корекційного відкату.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 08:16

US Dollar Share of Global Foreign Exchange Reserves Drops to 25-Year Low, May 5, 2021
The share of US dollar reserves held by central banks fell to 59 percent—its lowest level in 25 years—during the fourth quarter of 2020, according to the IMF’s Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves (COFER) survey.

https://blogs.imf.org/2021/05/05/us-dol ... -year-low/
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 08:53

  ЛОБ написав:kreuz

МВФ публікує (наводжу по пам'яті) структуру глобальних міжнародних резервів, так ось частка USD пару років тому почала знижуватися з 63% - а EUR навпаки зростати з 19% - і зараз мабуть вже досягла 60% та 24% відповідно

Не забуваймо й про офіційне визнання резервного статусу китайського CNY

Ця структура виглядає збалансованою для депозитчика

хоча як на мене частку бакса варто порізати утроє на користь дорогоцінних металів !!!

Виглядає, що перетікання з долара у євро цілком у тренді )) А от щодо юаня для депозитчика маю сумніви через нестачу депозитних інструментів такого роду бажано ще й з ненульовою дохідністю. Як хтось має інфо, діліться.

Щодо металів відписувався раніше, погоджуюся з потенціалом, але знову ж таки не для депозитчика через брак надійних інструментів. Нажаль.
kreuz
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 10:01

щодо EUR/USD

зарано говорити про тактичний розворот, але поточна тенденція змінилася на висхідну :

https://i.imgur.com/SDOjBbo.png

тижневі свічки чітко вказують на зону накопичення обсягів у довжину від 1,1870 до 1,1760, а блискавичне розширення мінімумів до 1,1664 виглядає як полювання на стопи
тож тільки за умови закріплення над обсягами ми зможемо зробити якісь попередні висновки, що низи вже позаду нас

короткострокоий низхідний корекційний (за сутністю) тренд буде зламано тільки після повернення курсу євро вище позначки 1,1975 - можемо сміливо округлити до 1,20
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 10:35

Базові % ставки ЦБ Світу

Базові % ставки - Споживча Іфнляція - реальні % ставки основних центробанків Світу

https://i.imgur.com/05H7aji.png

Банк Південної Кореї став піонером у новому циклі нормалізації, піднявши 21 серпня базову ставку на +0,25% до 0,75% річних

на черзі Банк Норвегії вже у вересні

через надважливість тематики імовірно ФРС США та Євроцентробанкскоординовано оголосять про скорочення своїх програм викупу активів, щоб не провокувати зайву різку волатильність на валютному ринку.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 16:53

Re: Валютный рынок в мире

  ЛОБ Додано: Чет 26 сер, 2021 08:01 написав:відтепер Система рекомендує купівлю з корекційного відкату.

удар у ближню контрольну зону 1,1735 => жвавий відскок до 1,1801

цілком очікувано, але нам треба ще більше - нову висхідну послідовність:
після 1,1761 бажано подолати ще до кінця тижня 1,1804
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 22:15

Голубина пісня Пауела вийшла вдалою, як і передбачувалось і євро вже на 1,18. Є надія на зростання до 1,23; вище поки не бачу
Gennadiy777
 
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