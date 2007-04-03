на малюночку позначено дати рекомендацій та цінові рівні (із стопами)) переважна більшість угод по ринку за поточним курсом, а не заднім числом практично усі із заначеним стопом, щоправда, два останні були анонсовані в порушення системи (стоп тимчасово знято).
зараз вже ні, бо завжди можна звернути на фейлу системи або послатися на складність ринку форекс ))
ЛОБ Додано: Нед 06 вер, 2020 18:59 написав: ніхто напевно не знає, здорова (невеличка) частка сумнівів залишається і у мене
але економічний та політичний фундамент вказує на продовження висхідного тренду EUR/USD як повернення до норми щонайменше десь до 1,25+
економічно обгрунтований курс Євро за Паритетом Купівельної Спроможності (PPP, Purchasing Power Parit) згідно розрахунків OECD станом на кінець 2019 року для країн Єврозони (19) складає 0,706187 EUR за 1 USD або 1,4160 USD за 1 EUR за звичним для нас прямим котируванням