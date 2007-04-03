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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 766767768769
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 15:11

Ось про який тренд йде мова :
  ЛОБ Додано: Сер 25 бер, 2020 13:52 написав:розглядати довгострокові графіки валютних пар під час карантину одне з додаткових естетичних задоволень нового часу :

https://i.imgur.com/C3maZ9W.png - на тижневих інтервалах

https://i.imgur.com/kT2evDQ.png - на денних

а якщо ще й помалювати самому :

https://i.imgur.com/9RehVHo.jpg

виникають сміливі цілі росту після неминучого пробиття низхідної трендової похилої лінії.
1,15 чи 1,25 ? => 1,40

курс спот на дату коментаря коливався навколо 1,08+

ті ж самі сумніви, аргументи, контрольні зони, вперте бачення довжини

тільки тролі чомусь зникли.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 15:38

щодо EUR/USD

колись я переймався точністю своїх прогнозів та рекомендацій

  ЛОБ Додано: Сер 22 лип, 2020 11:32 написав:для конструктивної критики та аналізу торгових рішень :

EUR/USD, h1 - https://i.imgur.com/ppVncct.png

на малюночку позначено дати рекомендацій та цінові рівні (із стопами))
переважна більшість угод по ринку за поточним курсом, а не заднім числом
практично усі із заначеним стопом, щоправда, два останні були анонсовані в порушення системи (стоп тимчасово знято).

зараз вже ні, бо завжди можна звернути на фейлу системи або послатися на складність ринку форекс ))
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 16:10

щодо EUR/USD

зверніть увагу на Рік дати коментаря ))
  ЛОБ Додано: П'ят 28 сер, 2020 10:12 написав:можливо когось цікавить причина такої екстремальної волатильності курсу за учора
1,1800-1,1901-1,1762

упродовж лишень 1 години під час виступу голови ФРС США Дж. Паувела з питань монетарної політики на традиційному теле-симпозиумі Джексон Хоул

так, Пуавел заявив про готовність центробанку толерувати перевищення інфляційного таргету у 2,0% річних - закріпленого мандатом ! та перехід до політики Average Inflation Target (AIT)

вільний радикальний переклад : ми підпалимо до біса цей старанно вибудований картяний будинок монетарних стимулів та фінансових бульбашок - готуйтеся ще й до прискореної інфляції !

мені не цікаві обгрунтовання, бо я знаю наслідки.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 16:17

щодо EUR/USD

  ЛОБ Додано: Нед 06 вер, 2020 18:59 написав: ніхто напевно не знає, здорова (невеличка) частка сумнівів залишається і у мене

але економічний та політичний фундамент вказує на продовження висхідного тренду EUR/USD як повернення до норми щонайменше десь до 1,25+

економічно обгрунтований курс Євро за Паритетом Купівельної Спроможності (PPP, Purchasing Power Parit) згідно розрахунків OECD станом на кінець 2019 року для країн Єврозони (19) складає 0,706187 EUR за 1 USD або 1,4160 USD за 1 EUR за звичним для нас прямим котируванням

https://stats.oecd.org/ (знайти PPPs and exchange rates)
ЛОБ
 
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