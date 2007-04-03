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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 766767768769
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 15:11

Ось про який тренд йде мова :
  ЛОБ Додано: Сер 25 бер, 2020 13:52 написав:розглядати довгострокові графіки валютних пар під час карантину одне з додаткових естетичних задоволень нового часу :

https://i.imgur.com/C3maZ9W.png - на тижневих інтервалах

https://i.imgur.com/kT2evDQ.png - на денних

а якщо ще й помалювати самому :

https://i.imgur.com/9RehVHo.jpg

виникають сміливі цілі росту після неминучого пробиття низхідної трендової похилої лінії.
1,15 чи 1,25 ? => 1,40

курс спот на дату коментаря коливався навколо 1,08+

ті ж самі сумніви, аргументи, контрольні зони, вперте бачення довжини

тільки тролі чомусь зникли.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 15:38

щодо EUR/USD

колись я переймався точністю своїх прогнозів та рекомендацій

  ЛОБ Додано: Сер 22 лип, 2020 11:32 написав:для конструктивної критики та аналізу торгових рішень :

EUR/USD, h1 - https://i.imgur.com/ppVncct.png

на малюночку позначено дати рекомендацій та цінові рівні (із стопами))
переважна більшість угод по ринку за поточним курсом, а не заднім числом
практично усі із заначеним стопом, щоправда, два останні були анонсовані в порушення системи (стоп тимчасово знято).

зараз вже ні, бо завжди можна звернути на фейлу системи або послатися на складність ринку форекс ))
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 16:10

щодо EUR/USD

зверніть увагу на Рік дати коментаря ))
  ЛОБ Додано: П'ят 28 сер, 2020 10:12 написав:можливо когось цікавить причина такої екстремальної волатильності курсу за учора
1,1800-1,1901-1,1762

упродовж лишень 1 години під час виступу голови ФРС США Дж. Паувела з питань монетарної політики на традиційному теле-симпозиумі Джексон Хоул

так, Пуавел заявив про готовність центробанку толерувати перевищення інфляційного таргету у 2,0% річних - закріпленого мандатом ! та перехід до політики Average Inflation Target (AIT)

вільний радикальний переклад : ми підпалимо до біса цей старанно вибудований картяний будинок монетарних стимулів та фінансових бульбашок - готуйтеся ще й до прискореної інфляції !

мені не цікаві обгрунтовання, бо я знаю наслідки.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 16:17

щодо EUR/USD

  ЛОБ Додано: Нед 06 вер, 2020 18:59 написав: ніхто напевно не знає, здорова (невеличка) частка сумнівів залишається і у мене

але економічний та політичний фундамент вказує на продовження висхідного тренду EUR/USD як повернення до норми щонайменше десь до 1,25+

економічно обгрунтований курс Євро за Паритетом Купівельної Спроможності (PPP, Purchasing Power Parit) згідно розрахунків OECD станом на кінець 2019 року для країн Єврозони (19) складає 0,706187 EUR за 1 USD або 1,4160 USD за 1 EUR за звичним для нас прямим котируванням

https://stats.oecd.org/ (знайти PPPs and exchange rates)
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 11:08

  Gennadiy777 написав:kreuz

Цікаво, чи доводилось Вам бавитись з онлайн обміном євро в банках? Кажуть, дуже зручно і швидко і ніяких комісій, окрім ОТП (але у них курс міжбанка). Спреди великуваті, але банк Львів виставляє як готівковий ринок.

Я, думаю, це повинно додати приємної складності і додаткових ризиків, бо треба ще враховувати і курс гривні до долара, але і профіт може бути на порядок вище...

Саме так я це й роблю, але частота моїх операцій надзвичайно невелика, бо це більше балансування портфелю, аніж спекуляції. Основні доходи отримую в гривнях, через що періодично маю капіталізувати накопичення у ту чи іншу валюту.

Оскільки вага доларової частини сягнула близько 40% портфелю, як і гривневої, то постало питання про ребалансування у напрямку збільшення єврової складової, тому й шукаю більш-менш вдалий момент...
kreuz
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 11:55

щодо EUR/USD

  ЛОБ Додано: Чет 26 сер, 2021 08:01 написав:відтепер Система рекомендує купівлю з корекційного відкату.

удар у ближню контрольну зону 1,1735 => жвавий відскок до 1,1801
  ЛОБ Додано: П'ят 27 сер, 2021 16:53 написав:цілком очікувано, але нам треба ще більше - нову висхідну послідовність:
після 1,1761 бажано подолати ще до кінця тижня 1,1804

1,1809 насилу перевищили наступний проміжний максимум

настрої по Євро залишаються непевними та все одно більше негативними, тому його ріст неодмінно викликатиме інтерес продавців

що нам і треба : відновлення - корекція, побудова якоїсь перспективної конструкції - вхід за робочим патерном у довжину

себто треба щоб продавці ще більше стиснули пружину перед тим як стихійні ринкові сили
ЛОБ
 
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