на малюночку позначено дати рекомендацій та цінові рівні (із стопами)) переважна більшість угод по ринку за поточним курсом, а не заднім числом практично усі із заначеним стопом, щоправда, два останні були анонсовані в порушення системи (стоп тимчасово знято).
зараз вже ні, бо завжди можна звернути на фейлу системи або послатися на складність ринку форекс ))
ЛОБ Додано: Нед 06 вер, 2020 18:59 написав: ніхто напевно не знає, здорова (невеличка) частка сумнівів залишається і у мене
але економічний та політичний фундамент вказує на продовження висхідного тренду EUR/USD як повернення до норми щонайменше десь до 1,25+
економічно обгрунтований курс Євро за Паритетом Купівельної Спроможності (PPP, Purchasing Power Parit) згідно розрахунків OECD станом на кінець 2019 року для країн Єврозони (19) складає 0,706187 EUR за 1 USD або 1,4160 USD за 1 EUR за звичним для нас прямим котируванням
Цікаво, чи доводилось Вам бавитись з онлайн обміном євро в банках? Кажуть, дуже зручно і швидко і ніяких комісій, окрім ОТП (але у них курс міжбанка). Спреди великуваті, але банк Львів виставляє як готівковий ринок.
Я, думаю, це повинно додати приємної складності і додаткових ризиків, бо треба ще враховувати і курс гривні до долара, але і профіт може бути на порядок вище...
Саме так я це й роблю, але частота моїх операцій надзвичайно невелика, бо це більше балансування портфелю, аніж спекуляції. Основні доходи отримую в гривнях, через що періодично маю капіталізувати накопичення у ту чи іншу валюту.
Оскільки вага доларової частини сягнула близько 40% портфелю, як і гривневої, то постало питання про ребалансування у напрямку збільшення єврової складової, тому й шукаю більш-менш вдалий момент...
ЛОБ Додано: Чет 26 сер, 2021 08:01 написав:відтепер Система рекомендує купівлю з корекційного відкату.
ЛОБ Додано: П'ят 27 сер, 2021 16:53 написав:удар у ближню контрольну зону 1,1735 => жвавий відскок до 1,1801 цілком очікувано, але нам треба ще більше - нову висхідну послідовність: після 1,1761 бажано подолати ще до кінця тижня 1,1804
1,1809 насилу перевищили наступний проміжний максимум
настрої по Євро залишаються непевними та все одно негативними, тому його ріст неодмінно викликатиме інтерес продавців
що нам і треба : подальше відновлення у напрямку висхідної тенденції - знову корекція, вхід за робочим патерном у довжину
бажано щоб продавці ще більше стиснули пружину перед тим, як стихійні ринкові сили призведуть до "short-squeeze" на якомусь одкровенні від Федрезерву.
OOPS! Eurozone Inflation hits 10y high ahead of key Central bank meeting. CPI YoY rose to3% in Aug after 2.2% in Jul, the highest level since 2011. The ECB, due to meet Sept.9, is expected to discuss the future of its asset purchase program.