RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 767768769770
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 22:07

щодо EUR/USD

1,1875

із закриттям вище тижневої контрольної зони (верхня межа 1,1857) буде зламано опір найслабших продавців на локальних мінімумах біля 1,1664-1,1666

їхня варіяційна маржа повністю вичерпується та переходить біржі для покриття збитків за короткими позиціями

але підкреслюю важливу деталь : продавців без плеча
шортисти з плечем 1:2 та 1:4 були викинуті з ринку ще раніше

відсутність хоч якогось зрозумілого відкату на рості у 2 великі фігури вказує на імпульсність руху

для завантаження позицій на купівлю у довжину нам залишається чекати на підвищення волатильності з виходом важливої стати з ринку праці США (вже у П'ятницю) та на відкат до найближчої контрольної зони.
ЛОБ
 
Повідомлень: 11103
З нами з: 14.12.09
Подякував: 195 раз.
Подякували: 1371 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 767768769770
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Эпидемия коронавируса в мире 1 ... 3608, 3609, 3610
Corpocrator » Суб 25 січ, 2020 22:34
36094 6328400
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 вер, 2021 23:31
ЛАД
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8232, 8233, 8234
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
82335 205720150
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 вер, 2021 23:27
Starikan
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2706, 2707, 2708
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
27074 7602846
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 вер, 2021 22:25
zsasha111

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (673)
03.09.2021 00:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron