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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 767768769770
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 22:07

щодо EUR/USD

1,1875

із закриттям вище тижневої контрольної зони (верхня межа 1,1857) буде зламано опір найслабших продавців на локальних мінімумах біля 1,1664-1,1666

їхня варіяційна маржа повністю вичерпується та переходить біржі для покриття збитків за короткими позиціями

але підкреслюю важливу деталь : продавців без плеча
шортисти з плечем 1:2 та 1:4 були викинуті з ринку ще раніше

відсутність хоч якогось зрозумілого відкату на рості у 2 великі фігури вказує на імпульснісний характер руху

для завантаження позицій на купівлю у довжину нам залишається чекати на підвищення волатильності з виходом важливої стати з ринку праці США (вже у П'ятницю) та на відкат до найближчої контрольної зони.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 07:45

23 Серпня 2021 року - невже саме Понеділок став важливим розворотним днем ?
  ЛОБ Додано: Пон 23 сер, 2021 07:21 написав:
China's most active coking coal contract hit the daily limit, up 7.98 percent, at 2421.0 yuan/ton.
#China #Commodities #coal

  ЛОБ Додано: Пон 23 сер, 2021 07:25 написав:
China reports no new local COVID-19 cases for first time since July https://t.co/jXn57znF4Z

  ЛОБ Додано: Пон 23 сер, 2021 07:26 написав:Ось такі новини здатні спонукати до конструктивних дій

  ЛОБ Додано: Пон 23 сер, 2021 07:28 написав:
Brent crude oil futures and WTI crude oil futures extend gains to 2% to trade at $66.33/bbl and at $63.15/bbl respectively.
#OOTT https://t.co/EypdIpqdNY
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 07:59

щодо Фунта

GBP/USD, h1 - оcтанній з мажорів, що розвернувся у довжину проти USD :

https://i.imgur.com/28Pjvcb.png

уся кагорта мажорів впевнено дивиться на Північ.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:58

щодо EUR/USD

1,1908

потихеньку якось воно буде ))
ЛОБ
 
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