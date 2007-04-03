із закриттям вище тижневої контрольної зони (верхня межа 1,1857) буде зламано опір найслабших продавців на локальних мінімумах біля 1,1664-1,1666
їхня варіяційна маржа повністю вичерпується та переходить біржі для покриття збитків за короткими позиціями
але підкреслюю важливу деталь : продавців без плеча шортисти з плечем 1:2 та 1:4 були викинуті з ринку ще раніше
відсутність хоч якогось зрозумілого відкату на рості у 2 великі фігури вказує на імпульснісний характер руху
для завантаження позицій на купівлю у довжину нам залишається чекати на підвищення волатильності з виходом важливої стати з ринку праці США (вже у П'ятницю) та на відкат до найближчої контрольної зони.
ЛОБ 23 Серпня 2021 року - невже саме Понеділок став важливим розворотним днем ?
Так, все почалося з комодів, як Ви і прогнозували, а потім Пауел проспівав голубину пісню Всі графіки і індикатори кричали про розворот, тому затарившись по 1,17, можна спокійно спостерігати за розвитком подій.