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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 767768769770
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 22:07

щодо EUR/USD

1,1875

із закриттям вище тижневої контрольної зони (верхня межа 1,1857) буде зламано опір найслабших продавців на локальних мінімумах біля 1,1664-1,1666

їхня варіяційна маржа повністю вичерпується та переходить біржі для покриття збитків за короткими позиціями

але підкреслюю важливу деталь : продавців без плеча
шортисти з плечем 1:2 та 1:4 були викинуті з ринку ще раніше

відсутність хоч якогось зрозумілого відкату на рості у 2 великі фігури вказує на імпульснісний характер руху

для завантаження позицій на купівлю у довжину нам залишається чекати на підвищення волатильності з виходом важливої стати з ринку праці США (вже у П'ятницю) та на відкат до найближчої контрольної зони.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 07:45

23 Серпня 2021 року - невже саме Понеділок став важливим розворотним днем ?
  ЛОБ Додано: Пон 23 сер, 2021 07:21 написав:
China's most active coking coal contract hit the daily limit, up 7.98 percent, at 2421.0 yuan/ton.
#China #Commodities #coal

  ЛОБ Додано: Пон 23 сер, 2021 07:25 написав:
China reports no new local COVID-19 cases for first time since July https://t.co/jXn57znF4Z

  ЛОБ Додано: Пон 23 сер, 2021 07:26 написав:Ось такі новини здатні спонукати до конструктивних дій

  ЛОБ Додано: Пон 23 сер, 2021 07:28 написав:
Brent crude oil futures and WTI crude oil futures extend gains to 2% to trade at $66.33/bbl and at $63.15/bbl respectively.
#OOTT https://t.co/EypdIpqdNY
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 07:59

щодо Фунта

GBP/USD, h1 - оcтанній з мажорів, що розвернувся у довжину проти USD :

https://i.imgur.com/28Pjvcb.png

уся кагорта мажорів впевнено дивиться на Північ.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:58

щодо EUR/USD

1,1908

потихеньку якось воно буде ))
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 18:56

ЛОБ 23 Серпня 2021 року - невже саме Понеділок став важливим розворотним днем ?

Так, все почалося з комодів, як Ви і прогнозували, а потім Пауел проспівав голубину пісню :) Всі графіки і індикатори кричали про розворот, тому затарившись по 1,17, можна спокійно спостерігати за розвитком подій.
Gennadiy777
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 08:25

Gennadiy777

іронія у тому, що я сам не купив EUR на низах ))

проте купував AUD & NZD, XPT & XAG

а ще ABX.TO, CVE.TO, SU.TO, BTE.TO, WCP.TO, SAE.V

ПС. тікери можна дивитися на https://finance.yahoo.com/
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 08:48

щодо Новозеландського Доляра (NZD/USD)

NZD 27-Aug-21 h1 DONE :

https://i.imgur.com/EVR437b.jpg

скрін трейду у момент закриття 27 Серпня

ПС. п'ятниця, потрібна була вільна маржа для акцій, тож вийшов дещо передчасно
але не жалкую, бо інвестиційна ідея саме у акціях, що за той самий період зробили +20%
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 08:55

щодо Австралійського Доляра (AUD/USD)

AUD 27-Aug-21 h4 DONE :

https://i.imgur.com/aXUEIcd.jpg
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 09:01

FX ідеї

  ЛОБ Додано: Чет 01 лип, 2021 15:21 написав:Основна торгова ідея Літа на форексі - протилежна консенсусу більшості на момент - продаж Доляра США прямо зараз по ринку

та стосується купівлі основних мажорів EUR, GBP, CAD, AUD & NZD проти USD

  ЛОБ Додано: Чет 15 лип, 2021 09:41 написав:практично усі мажори (за винятком NZD) до сих пір перебувають у низхідній технічній тенденції до Зеленого Змія

досить абсурдно й дивно за таких від'ємних реальних % ставок по баксу, але факт !

мої очікування грунтуються на не змінній монетарній політиці ФРС США та занадто недбалій толерантності до прискорення споживчої інфляції

бондові інвестори та валютні спекулянти вважають, що прискорення інфляції автоматично змусить Федрезерв вдатися до підвищення ставок, але цього не станеться так скоро, як на те вони розраховують.

отже зміцнення доляра США не має стійкого підгрунтя.

  ЛОБ Додано: Сер 21 лип, 2021 10:08 написав:Подібна динаміка спостерігається у всіх мажорах проти бакса, а потенціал імпульсного розворотного руху нагору накопичується для EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD та низхідного для USD/CAD (здебільшого саме для товарних валют)

прогнозування часу Х ускладнюється тонким літнім ринком, завищеною вартістю фондових індексів та чутливістю інвесторів до зміни настроїв на Risk-OFF

будь яка нервова корекція на фондових ринках призводить до чергової "посмішки" Зеленого Змія

імовірно Федрезерв збирається примусити інші центробанки першими заговорити про нормалізацію своєї монетарної політики, аби тільки він не став піонером-першопроходцем у підвищенні базових % ставок.

сіль у реалізації перспективної ідеї - аргументи потихеньку спрацьовують !!!
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 09:09

FX ідеї

  ЛОБ Додано: Чет 01 лип, 2021 15:40 написав:курси спот на екрані :

EUR/USD 1,1870
GBP/USD 1,3805
USD/CAD 1,2375
AUD/USD 0,7498
NZD/USD 0,7002

не все так простой й гладко : з мажорів тільки NZD & GBP змогли перевершити свої позначки від 01-Лип-21 (просто звітна дата для інфо)

але майстерність фахового трейдера якраз і полягає у необхідній селекції інструментів та дисциплінованому очікуванні сетапів на вхід
ЛОБ
 
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