із закриттям вище тижневої контрольної зони (верхня межа 1,1857) буде зламано опір найслабших продавців на локальних мінімумах біля 1,1664-1,1666
їхня варіяційна маржа повністю вичерпується та переходить біржі для покриття збитків за короткими позиціями
але підкреслюю важливу деталь : продавців без плеча шортисти з плечем 1:2 та 1:4 були викинуті з ринку ще раніше
відсутність хоч якогось зрозумілого відкату на рості у 2 великі фігури вказує на імпульснісний характер руху
для завантаження позицій на купівлю у довжину нам залишається чекати на підвищення волатильності з виходом важливої стати з ринку праці США (вже у П'ятницю) та на відкат до найближчої контрольної зони.
ЛОБ 23 Серпня 2021 року - невже саме Понеділок став важливим розворотним днем ?
Так, все почалося з комодів, як Ви і прогнозували, а потім Пауел проспівав голубину пісню Всі графіки і індикатори кричали про розворот, тому затарившись по 1,17, можна спокійно спостерігати за розвитком подій.
ЛОБ Додано: Чет 01 лип, 2021 15:21 написав:Основна торгова ідея Літа на форексі - протилежна консенсусу більшості на момент - продаж Доляра США прямо зараз по ринку
та стосується купівлі основних мажорів EUR, GBP, CAD, AUD & NZDпроти USD
ЛОБ Додано: Чет 15 лип, 2021 09:41 написав:практично усі мажори (за винятком NZD) до сих пір перебувають у низхідній технічній тенденції до Зеленого Змія
досить абсурдно й дивно за таких від'ємних реальних % ставок по баксу, але факт !
мої очікування грунтуються на не змінній монетарній політиці ФРС США та занадто недбалій толерантності до прискорення споживчої інфляції
бондові інвестори та валютні спекулянти вважають, що прискорення інфляції автоматично змусить Федрезерв вдатися до підвищення ставок, але цього не станеться так скоро, як на те вони розраховують.
отже зміцнення доляра США не має стійкого підгрунтя.
ЛОБ Додано: Сер 21 лип, 2021 10:08 написав:Подібна динаміка спостерігається у всіх мажорах проти бакса, а потенціал імпульсного розворотного руху нагору накопичується для EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USDта низхідного для USD/CAD (здебільшого саме для товарних валют)
прогнозування часу Х ускладнюється тонким літнім ринком, завищеною вартістю фондових індексів та чутливістю інвесторів до зміни настроїв на Risk-OFF
будь яка нервова корекція на фондових ринках призводить до чергової "посмішки" Зеленого Змія
імовірно Федрезерв збирається примусити інші центробанки першими заговорити про нормалізацію своєї монетарної політики, аби тільки він не став піонером-першопроходцем у підвищенні базових % ставок.
сіль у реалізації перспективної ідеї - аргументи потихеньку спрацьовують !!!