ЛОБ Додано: Пон 06 вер, 2021 09:35 написав:Робота продовжується - знову дисципліновані очікування :
https://i.imgur.com/SXbKodP.png
про стопи на довжину зарано ще говорити, але волатильність нікуди не подінеться
навряд чи порівняно слабкі пейроли знімуть до кінця року питання про необхідність згортання QE-4 перед Федрезервом
тож і напрямок руху єврика залишатиметься багатовекторним ))
...
ЛОБ Додано: Сер 08 вер, 2021 10:51 написав:мій варіянт розвитку подій, що забезпечить вхід у довжину :
https://i.imgur.com/iHHz4bx.png
це скоріше не прогноз, а очікуваний імовірнісний сценарій, що є необхідною умовою для відкриття ризикових позицій на купівлю із прийнятним стопом
якщо буде призупинка у зниженні, а більшість гравців виявить себе як NET-чистий покупець, то шуканий робочий патерн відобразить просту дійсність
а як ні - то ні, зайві не виправдані ризики нам не потрібні, спокійно спостерігатимемо за подальшим падінням на канапі.
йдемо за показниками навігаційних приладів :
контрольні маржинальні зони є адекватним індикатором поведінки валютних гравців на форексі, бо завжди відображають достатність варіяційної маржі за укладеними біржовими валютними контрактами найслабшої строни - проти якої рухається ринок у поточний момент