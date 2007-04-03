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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 769770771772
Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 10:32

щодо EUR/USD

  ЛОБ Додано: Пон 06 вер, 2021 09:35 написав:Робота продовжується - знову дисципліновані очікування :

https://i.imgur.com/SXbKodP.png

про стопи на довжину зарано ще говорити, але волатильність нікуди не подінеться
навряд чи порівняно слабкі пейроли знімуть до кінця року питання про необхідність згортання QE-4 перед Федрезервом

тож і напрямок руху єврика залишатиметься багатовекторним ))
...
  ЛОБ Додано: Сер 08 вер, 2021 10:51 написав:мій варіянт розвитку подій, що забезпечить вхід у довжину :

https://i.imgur.com/iHHz4bx.png

це скоріше не прогноз, а очікуваний імовірнісний сценарій, що є необхідною умовою для відкриття ризикових позицій на купівлю із прийнятним стопом

якщо буде призупинка у зниженні, а більшість гравців виявить себе як NET-чистий покупець, то шуканий робочий патерн відобразить просту дійсність

а як ні - то ні, зайві не виправдані ризики нам не потрібні, спокійно спостерігатимемо за подальшим падінням на канапі.

йдемо за показниками навігаційних приладів :

https://i.imgur.com/7iQNbcg.png

контрольні маржинальні зони є адекватним індикатором поведінки валютних гравців на форексі, бо завжди відображають достатність варіяційної маржі за укладеними біржовими валютними контрактами найслабшої строни - проти якої рухається ринок у поточний момент
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 21:55

Рухаємось навколо 1.18, як і передбачалось. До засідання ФРС сил у биків немає.

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  #<1 ... 769770771772
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