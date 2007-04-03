Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 вер, 2021 10:32
ЛОБ Додано: Пон 06 вер, 2021 09:35 написав:
Робота продовжується - знову дисципліновані очікування :
https://i.imgur.com/SXbKodP.png
про стопи на довжину зарано ще говорити, але волатильність нікуди не подінеться
навряд чи порівняно слабкі пейроли знімуть до кінця року питання про необхідність згортання QE-4 перед Федрезервом
тож і напрямок руху єврика залишатиметься багатовекторним ))
...
ЛОБ Додано: Сер 08 вер, 2021 10:51 написав:
мій варіянт розвитку подій, що забезпечить вхід у довжину :
https://i.imgur.com/iHHz4bx.png
це скоріше не прогноз, а очікуваний імовірнісний сценарій, що є необхідною умовою для відкриття ризикових позицій на купівлю із прийнятним стопом
якщо буде призупинка у зниженні, а більшість гравців виявить себе як NET-чистий покупець, то шуканий робочий патерн відобразить просту дійсність
а як ні - то ні, зайві не виправдані ризики нам не потрібні, спокійно спостерігатимемо за подальшим падінням на канапі.
йдемо за показниками навігаційних приладів :
https://i.imgur.com/7iQNbcg.png
контрольні маржинальні зони є адекватним індикатором поведінки валютних гравців на форексі, бо завжди відображають достатність варіяційної маржі за укладеними біржовими валютними контрактами найслабшої строни - проти якої рухається ринок у поточний момент
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Додано: Суб 11 вер, 2021 21:55
Рухаємось навколо 1.18, як і передбачалось. До засідання ФРС сил у биків немає.
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Додано: Нед 12 вер, 2021 11:40
Бичий сетап не скасовано слабким закриттям біля 1,18
свіжа стаття WSJ про дозований та розтягнутий з Листопада 21 по Липень 22 поверне впевненість на фондовий ринок та знизить очікування від засідання ФРС США tapering саме нервова корекція фонди призвела до чергової гримаси доляра тож і на форексі ми продовжимо торгувати навмисне відставання Федрезерву від кривої % доходностей, що має за пряму мету послаблення бакса.
ЛОБ
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