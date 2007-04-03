контрольні маржинальні зони є адекватним індикатором поведінки валютних гравців на форексі, бо завжди відображають достатність варіяційної маржі за укладеними біржовими валютними контрактами найслабшої строни - проти якої рухається ринок у поточний момент
обгрунтуйте свою ідею хоча б тижневим графіком будь ласка
мені не зрозуміло на яких курсових драйверах EUR буде відставати від AUD у рості проти USD на середньострогк - якщо загальний тренд мажорів до бакса таки розвернеться нагору
хоча тактично AUD з іншими товарними валютами має стартувати першим
стосовно нормалізації базових % ставок у відповідь на прискорення інфляції ЄЦБ має піднімати депозитну % ставку одразу на 0,5% щоб тільки вивести її з негативної території до НУЛЬОВОГО значення 0% річних
та й якось не комфортно продавати альтернативну резервну світову валюту Євро після декількох політичних факапів у США.
обгрунтуйте свою ідею хоча б тижневим графіком будь ласка
мені не зрозуміло на яких курсових драйверах EUR буде відставати від AUD у рості проти USD на середньострогк - якщо загальний тренд мажорів до бакса таки розвернеться нагору
хоча тактично AUD з іншими товарними валютами має стартувати першим
стосовно нормалізації базових % ставок у відповідь на прискорення інфляції ЄЦБ має піднімати депозитну % ставку одразу на 0,5% щоб тільки вивести її з негативної території до НУЛЬОВОГО значення 0% річних
та й якось не комфортно продавати альтернативну резервну світову валюту Євро після декількох політичних факапів у США.
Мабуть я не зовсім коректно висловився: йдеться не про те, що EUR зростатиме повільніше за AUD, а про те, що швидше падатиме. Динаміка пар EURUSD та AUDUSD свідчить про те, що перша швидше відновлюється, але бистріше падає. А оскільки нещодавню висхідну динаміку евро і австралійця я вважаю лише корекцією (через фундаментальні причини), то відновив шорт EURAUD. До того ж і свопи по цій парі додатні.
Цілком можливо, що я абсолютно помилково трактую певні макро показники, але ринок — це завжди розбіжності думок. Саме тому хтось купує, а хтось продає