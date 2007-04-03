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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 769770771772
Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 10:32

щодо EUR/USD

  ЛОБ Додано: Пон 06 вер, 2021 09:35 написав:Робота продовжується - знову дисципліновані очікування :

https://i.imgur.com/SXbKodP.png

про стопи на довжину зарано ще говорити, але волатильність нікуди не подінеться
навряд чи порівняно слабкі пейроли знімуть до кінця року питання про необхідність згортання QE-4 перед Федрезервом

тож і напрямок руху єврика залишатиметься багатовекторним ))
...
  ЛОБ Додано: Сер 08 вер, 2021 10:51 написав:мій варіянт розвитку подій, що забезпечить вхід у довжину :

https://i.imgur.com/iHHz4bx.png

це скоріше не прогноз, а очікуваний імовірнісний сценарій, що є необхідною умовою для відкриття ризикових позицій на купівлю із прийнятним стопом

якщо буде призупинка у зниженні, а більшість гравців виявить себе як NET-чистий покупець, то шуканий робочий патерн відобразить просту дійсність

а як ні - то ні, зайві не виправдані ризики нам не потрібні, спокійно спостерігатимемо за подальшим падінням на канапі.

йдемо за показниками навігаційних приладів :

https://i.imgur.com/7iQNbcg.png

контрольні маржинальні зони є адекватним індикатором поведінки валютних гравців на форексі, бо завжди відображають достатність варіяційної маржі за укладеними біржовими валютними контрактами найслабшої строни - проти якої рухається ринок у поточний момент
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 21:55

Рухаємось навколо 1.18, як і передбачалось. До засідання ФРС сил у биків немає.

1.1808
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 11:40

Бичий сетап не скасовано слабким закриттям біля 1,18

свіжа стаття WSJ про дозований та розтягнутий tapering з Листопада 21 по Липень 22 поверне впевненість на фондовий ринок та знизить очікування від засідання ФРС США

саме нервова корекція фонди призвела до чергової гримаси доляра

тож і на форексі ми продовжимо торгувати навмисне відставання Федрезерву від кривої % доходностей, що має за пряму мету послаблення бакса.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 20:40

Два члени ФРС Каплан і Розенгрен вирішили до 30 вересня продати всі свої акції - що зайвий раз показує маніпулятивність цього органу на валютному і фрндовому ринку...
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 08:09

  ЛОБ написав:ось чому наперше треба викуповувати низхідну корекцію товарних мажорів, а потім вже дивитися на "безхребетного" єврика.


Євро дійсно відставатиме від товарних валют, тому, як на мене, гарний варіант — купувати AUD проти EUR, тобто шортити EUR / AUD
Mugwort
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 10:01

Mugwort

обгрунтуйте свою ідею хоча б тижневим графіком будь ласка

мені не зрозуміло на яких курсових драйверах EUR буде відставати від AUD у рості проти USD на середньострогк - якщо загальний тренд мажорів до бакса таки розвернеться нагору

хоча тактично AUD з іншими товарними валютами має стартувати першим

стосовно нормалізації базових % ставок у відповідь на прискорення інфляції ЄЦБ має піднімати депозитну % ставку одразу на 0,5% щоб тільки вивести її з негативної території до НУЛЬОВОГО значення 0% річних

та й якось не комфортно продавати альтернативну резервну світову валюту Євро після декількох політичних факапів у США.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 10:23

щодо EUR/USD

спрацював sell-стоп під 1,1800 :

https://i.imgur.com/cHr8LHk.png

нічого не вдієш, усе без прикрас як є, переходимо до другого варіянту з ще глибшою корекцією
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 12:01

  ЛОБ написав:Mugwort

обгрунтуйте свою ідею хоча б тижневим графіком будь ласка

мені не зрозуміло на яких курсових драйверах EUR буде відставати від AUD у рості проти USD на середньострогк - якщо загальний тренд мажорів до бакса таки розвернеться нагору

хоча тактично AUD з іншими товарними валютами має стартувати першим

стосовно нормалізації базових % ставок у відповідь на прискорення інфляції ЄЦБ має піднімати депозитну % ставку одразу на 0,5% щоб тільки вивести її з негативної території до НУЛЬОВОГО значення 0% річних

та й якось не комфортно продавати альтернативну резервну світову валюту Євро після декількох політичних факапів у США.


Мабуть я не зовсім коректно висловився: йдеться не про те, що EUR зростатиме повільніше за AUD, а про те, що швидше падатиме. Динаміка пар EURUSD та AUDUSD свідчить про те, що перша швидше відновлюється, але бистріше падає. А оскільки нещодавню висхідну динаміку евро і австралійця я вважаю лише корекцією (через фундаментальні причини), то відновив шорт EURAUD. До того ж і свопи по цій парі додатні.

Зображення

Цілком можливо, що я абсолютно помилково трактую певні макро показники, але ринок — це завжди розбіжності думок. Саме тому хтось купує, а хтось продає :)
Mugwort
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 12:45

щодо EUR/AUD

EUR/AUD на тижневих інтервалах з 2000 року :

https://i.imgur.com/JJ7xW1J.jpg

плюралізм думок тільки вітається, але навряд чи можна заперечувати той факт, що єврик після досягнення циклічних мінімумів 2012 року перебуває у висхідному тренді до осі

для мене ця пара як лотерея з випадковим напрямком, а рушійні фактори курсоутворення на середньострок залишаються не збагненними.
ЛОБ
 
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