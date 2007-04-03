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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 770771772773
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:17

щодо Канадського доляра USD/CAD

купівля акцій нафтогазового сектору Канади - найкраща опоседредкована ідея на купівлю CAD !!!

Suncor Energy Inc. (SU.TO) :

https://i.imgur.com/cgCwZKX.jpg

просто купуймо по ринку й тримаймо задля дивідендів на довгі роки.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 11:19

щодо EUR/USD

новий локальний мінімум 1,1767

наступна імовірна контрольна зона, де ми шукатимемо призупинку низхідної динаміки, розташована орієнтовно біля 1,1733-1,1715

я продовжую розглядати винятково лонг по Євро, але лонг розумний та своєчасний, а ще підтверджений технічно.

ПС. вкотре вигукую поганим акторам із своєї ложі бенуар : Не вірю ))
ЛОБ
 
Повідомлень: 11127
З нами з: 14.12.09
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  #<1 ... 770771772773
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