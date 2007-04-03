Suncor Energy Inc. (SU.TO) :
просто купуймо по ринку й тримаймо задля дивідендів на довгі роки.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 вер, 2021 09:17
щодо Канадського доляра USD/CAD
купівля акцій нафтогазового сектору Канади - найкраща опоседредкована ідея на купівлю CAD !!!
Suncor Energy Inc. (SU.TO) :
просто купуймо по ринку й тримаймо задля дивідендів на довгі роки.
Додано: Чет 16 вер, 2021 11:19
щодо EUR/USD
новий локальний мінімум 1,1767
наступна імовірна контрольна зона, де ми шукатимемо призупинку низхідної динаміки, розташована орієнтовно біля 1,1733-1,1715
я продовжую розглядати винятково лонг по Євро, але лонг розумний та своєчасний, а ще підтверджений технічно.
ПС. вкотре вигукую поганим акторам із своєї ложі бенуар : Не вірю ))
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