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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 770771772773
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:17

щодо Канадського доляра USD/CAD

купівля акцій нафтогазового сектору Канади - найкраща опоседредкована ідея на купівлю CAD !!!

Suncor Energy Inc. (SU.TO) :

https://i.imgur.com/cgCwZKX.jpg

просто купуймо по ринку й тримаймо задля дивідендів на довгі роки.
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 11:19

щодо EUR/USD

новий локальний мінімум 1,1767

наступна імовірна контрольна зона, де ми шукатимемо призупинку низхідної динаміки, розташована орієнтовно біля 1,1733-1,1715

я продовжую розглядати винятково лонг по Євро, але лонг розумний та своєчасний, а ще підтверджений технічно.

ПС. вкотре вигукую поганим акторам із своєї ложі бенуар : Не вірю ))
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 08:15

щодо EUR/USD

Досвід спостережень за курсовими викрутасами на форексі підказує, що ринкові настрої частенько змінуються на вихідних, а у Понеділок напрямок руху розвертається на усі 180 градусів (часом після вживання по шкалі Бахуса))

саме тому пропоную слідкувати сьогодні за будь якими розворотними сигналами, а вже з наступного тижня шукати купівлю Євро напередодні засідання ФРС США

Федрезерв не має нікого здивувати своїм голубиним курликанням, хіба що усе більшою його схожістю на вороняче кряхкання, що віщує якісь негаразди

логіка міркувань про відставання % ставок від інфляції призводить до формування стійких очікувань продажу Доляра США по факту кожного засідання з монетарної політики до кінця 2021 року

продажу по широкому ринку проти усіх основних мажорів.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 17:16

Фондовий ринок вже вкотре вдається до примітивного шантажу Федрезерву загрозою тотального зливу акцій

немає ані крихти сумніву, що Паувел та кумпанія і на цей раз намагатимуться улестити інвесторів, щоб не зіпсувати традиційне Різдвяне ралі

пігулки від страху відомі, перевірені часом та діють безвідмовно.
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