Suncor Energy Inc. (SU.TO) :
просто купуймо по ринку й тримаймо задля дивідендів на довгі роки.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 вер, 2021 09:17
щодо Канадського доляра USD/CAD
купівля акцій нафтогазового сектору Канади - найкраща опоседредкована ідея на купівлю CAD !!!
Suncor Energy Inc. (SU.TO) :
просто купуймо по ринку й тримаймо задля дивідендів на довгі роки.
Додано: Чет 16 вер, 2021 11:19
щодо EUR/USD
новий локальний мінімум 1,1767
наступна імовірна контрольна зона, де ми шукатимемо призупинку низхідної динаміки, розташована орієнтовно біля 1,1733-1,1715
я продовжую розглядати винятково лонг по Євро, але лонг розумний та своєчасний, а ще підтверджений технічно.
ПС. вкотре вигукую поганим акторам із своєї ложі бенуар : Не вірю ))
Додано: П'ят 17 вер, 2021 08:15
щодо EUR/USD
Досвід спостережень за курсовими викрутасами на форексі підказує, що ринкові настрої частенько змінуються на вихідних, а у Понеділок напрямок руху розвертається на усі 180 градусів (часом після вживання по шкалі Бахуса))
саме тому пропоную слідкувати сьогодні за будь якими розворотними сигналами, а вже з наступного тижня шукати купівлю Євро напередодні засідання ФРС США
Федрезерв не має нікого здивувати своїм голубиним курликанням, хіба що усе більшою його схожістю на вороняче кряхкання, що віщує якісь негаразди
логіка міркувань про відставання % ставок від інфляції призводить до формування стійких очікувань продажу Доляра США по факту кожного засідання з монетарної політики до кінця 2021 року
продажу по широкому ринку проти усіх основних мажорів.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 17:16
Фондовий ринок вже вкотре вдається до примітивного шантажу Федрезерву загрозою тотального зливу акцій
немає ані крихти сумніву, що Паувел та кумпанія і на цей раз намагатимуться улестити інвесторів, щоб не зіпсувати традиційне Різдвяне ралі
пігулки від страху відомі, перевірені часом та діють безвідмовно.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 19:25
Байдену також подобається голубине курликання, тому Пауел до виборів на голову ФРС змушений підспівувати. Але як висаджують зайвих пасажирів..., на часі ціна 1,1725
Додано: П'ят 17 вер, 2021 19:39
Gennadiy777
тупо купую кошиком EUR, CAD, AUD & NZD під закриття близенько до мінімумів дня
Додано: Пон 20 вер, 2021 11:05
щодо EUR/USD
Тактичний розклад по Євро на денних інтервалах :
натякає на цілком конструктивну перспективу росту, а ось низхідна поточна тенденція викликає сіру нудьгу (ігнор) :
Додано: Пон 20 вер, 2021 12:39
щодо Австралійського Доляра (AUD/USD)
на очікуваному завершенні повноцінної корекції перезаходимо на купівлю у довжину за напрямком первинного імпульсного руху :
прямо зараз по ринку та додаємо пізніше на підвищеній волатильності по факту засідання ФРС США у середу 22 вересня
технічний сетап середньостроковий, реалізація ідеї до кінця року.
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