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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 вер, 2021 17:06
GBP/USD & USD/CHF - принципово поза ринком
не забуваймо про властивості GBP як квазі-USD, а CHF продовжуватиме виконувати свою функцію Risk Off/On, що взагалі не можливо зпрогнозувати в умовах сьогодення
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