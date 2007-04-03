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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 771772773774
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 17:06

GBP/USD & USD/CHF - принципово поза ринком

не забуваймо про властивості GBP як квазі-USD, а CHF продовжуватиме виконувати свою функцію Risk Off/On, що взагалі не можливо зпрогнозувати в умовах сьогодення
ЛОБ
 
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  #<1 ... 771772773774
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