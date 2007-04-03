GBP/USD & USD/CHF - принципово поза ринком
не забуваймо про властивості GBP як квазі-USD, а CHF продовжуватиме виконувати свою функцію Risk Off/On, що взагалі не можливо зпрогнозувати в умовах сьогодення
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 вер, 2021 17:06
GBP/USD & USD/CHF - принципово поза ринком
не забуваймо про властивості GBP як квазі-USD, а CHF продовжуватиме виконувати свою функцію Risk Off/On, що взагалі не можливо зпрогнозувати в умовах сьогодення
Додано: Пон 20 вер, 2021 19:59
додав вдень 2-й транш, за суб'єктивним рейтингом надійності сигналів :
1. AUD (частка портфелю форекс 40%).
2. EUR (30%).
Може Ви і праві, що вже можна входити частково, але я по євро ще почекаю - не дає спокою ціна 1,1680. Зараз повня починається - дуже посилюється емоційний стан в цей час Фонда вся валиться, SPX вже 4335. Думаю, в середу, під вечір розпогодиться.
Додано: Пон 20 вер, 2021 20:17
Gennadiy777
мені легко, бо я не вгадую що буде, а приходжу до висновків, що має бути -
відкидаючи усі інші альтернативні сценарії, що не на часі зараз
а коли раціональні міркування вказують на вкрай "голубине" рішення ФРС, то й торгується легко, без не скінчених мук та сумнівів
далі йдуть графіки - там взагалі усе просто : аналіз курсової динаміки з початку ковідної істерії (Березень 2020) - пошук імпульсних нарямків та достатньої корекції до них
все спрощується до 2 векторних стрілочок + 3 домальовую сам як суму векторів.
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