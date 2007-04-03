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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 771772773774
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 17:06

GBP/USD & USD/CHF - принципово поза ринком

не забуваймо про властивості GBP як квазі-USD, а CHF продовжуватиме виконувати свою функцію Risk Off/On, що взагалі не можливо зпрогнозувати в умовах сьогодення
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 19:59

  ЛОБ написав:
  ЛОБ Додано: П'ят 17 вер, 2021 19:39 написав:
тупо купую кошиком EUR, CAD, AUD & NZD під закриття близенько до мінімумів дня

додав вдень 2-й транш, за суб'єктивним рейтингом надійності сигналів :
1. AUD (частка портфелю форекс 40%).
2. EUR (30%).


Може Ви і праві, що вже можна входити частково, але я по євро ще почекаю - не дає спокою ціна 1,1680. Зараз повня починається - дуже посилюється емоційний стан в цей час :wink: Фонда вся валиться, SPX вже 4335. Думаю, в середу, під вечір розпогодиться. :)
Gennadiy777
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 20:17

Gennadiy777

мені легко, бо я не вгадую що буде, а приходжу до висновків, що має бути -
відкидаючи усі інші альтернативні сценарії, що не на часі зараз

а коли раціональні міркування вказують на вкрай "голубине" рішення ФРС, то й торгується легко, без не скінчених мук та сумнівів

далі йдуть графіки - там взагалі усе просто : аналіз курсової динаміки з початку ковідної істерії (Березень 2020) - пошук імпульсних нарямків та достатньої корекції до них

все спрощується до 2 векторних стрілочок + 3 домальовую сам як суму векторів.
ЛОБ
 
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  #<1 ... 771772773774
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