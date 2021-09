Додано: П'ят 24 вер, 2021 22:31

The week in energy markets:



⛽Brent crude: $78 a barrel, 3-year high

FactoryAsian coal: $185 a tonne, 13-year high

Electric plugGerman 1-year power: €108 per MWh, record high

Fire European nat gas: ~$26 per mBtu, record high

Earth globe europe-africaCO2 emissions: €63 per tonne, record high.