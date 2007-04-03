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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 772773774775
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 17:15

додаю по ринку AUD & NZD у довжину, сконцентрувавшись винятково на товарних мажорах

EUR вирішив прикрити повністю, вийшовши практично у нуль
віру в нього я не втрачаю, але не хочу тримати цю "козлячу" пару, що постійно пасе задніх та відстає в динаміці від решти інструментів у моєму наробку.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 21:42

  ЛОБ написав:додаю по ринку AUD & NZD у довжину, сконцентрувавшись винятково на товарних мажорах

EUR вирішив прикрити повністю, вийшовши практично у нуль
віру в нього я не втрачаю, але не хочу тримати цю "козлячу" пару, що постійно пасе задніх та відстає в динаміці від решти інструментів у моєму наробку.



Так, Ви повністю праві, але я, нажаль, поки не маю часу на інші інструменти :(
Gennadiy777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 22:31

The week in energy markets:

⛽Brent crude: $78 a barrel, 3-year high
FactoryAsian coal: $185 a tonne, 13-year high
Electric plugGerman 1-year power: €108 per MWh, record high
Fire European nat gas: ~$26 per mBtu, record high
Earth globe europe-africaCO2 emissions: €63 per tonne, record high.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 08:31

щодо EUR/USD

  ЛОБ Додано: Пон 20 вер, 2021 11:05 написав:Тактичний розклад по Євро на денних інтервалах :

https://i.imgur.com/sUnlpTT.png !!!

натякає на цілком конструктивну перспективу росту, а ось низхідна поточна тенденція викликає сіру нудьгу (ігнор) :

https://i.imgur.com/alwNzOc.png

моя впертість часом дратує мене самого ))

https://i.imgur.com/QrbYHe9.png

я особисто нікуди не поспішаю, тож уважно спостерігатимо за розвитком технічного малюночку - мені хотілося щоб ринок протестував рівень навколо 1,1600, очистився середньостроковими стопами, струснув би натовп "зайців", і вже тільки тоді з легкістю пішов вище.
ЛОБ
 
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  #<1 ... 772773774775
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