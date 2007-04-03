додаю по ринку AUD & NZD у довжину, сконцентрувавшись винятково на товарних мажорах
EUR вирішив прикрити повністю, вийшовши практично у нуль віру в нього я не втрачаю, але не хочу тримати цю "козлячу" пару, що постійно пасе задніх та відстає в динаміці від решти інструментів у моєму наробку.
ЛОБ написав:додаю по ринку AUD & NZD у довжину, сконцентрувавшись винятково на товарних мажорах
EUR вирішив прикрити повністю, вийшовши практично у нуль віру в нього я не втрачаю, але не хочу тримати цю "козлячу" пару, що постійно пасе задніх та відстає в динаміці від решти інструментів у моєму наробку.
Так, Ви повністю праві, але я, нажаль, поки не маю часу на інші інструменти
⛽Brent crude: $78 a barrel, 3-year high FactoryAsian coal: $185 a tonne, 13-year high Electric plugGerman 1-year power: €108 per MWh, record high Fire European nat gas: ~$26 per mBtu, record high Earth globe europe-africaCO2 emissions: €63 per tonne, record high.
я особисто нікуди не поспішаю, тож уважно спостерігатимо за розвитком технічного малюночку - мені хотілося щоб ринок протестував рівень навколо 1,1600, очистився середньостроковими стопами, струснув би натовп "зайців", і вже тільки тоді з легкістю пішов вище.
варто очікувати щоб ціна торкнеться позначки 1,1600 та трошки пожує її, а вже після очищення та насичення курс Євро повернеться до спрямованої висхідної динаміки
імовірно разом з давно простроченою реакцією чиновників єврОцентробанку на прискорення інфляції, котрі мабуть вирішили пересидіти тихенько перeмовчати, сподіваючись що проблема якось сама розсмокчеться як тільки Федрезерв згорне своє QE
без чіткої заяви з боку ЄЦБ про відмову від своїх програм зкупки активів та відмови від політики від'ємних % ставок єврику буде складно подолати земне тяжіння негативних "ринкових" % ставок грошового ринку.
Востаннє редагувалось ЛОБ в Сер 29 вер, 2021 10:01, всього редагувалось 1 раз.