Пара майже досягла того рівня, про який писав вище. Нижче ні по фундаменту, ні по ТА не бачу. Планую на ціх рівнях потихеньку заходити в євро. Яка там вже буде основа для зростання, не так і важливо, бо Пауел і Ко кожен день щось базікають і коли треба лякають ринки, або підтримують. Шатдаун в Америці, підняття ставок товарних валют, енергокриза, послаблення з китайським забудовником і т.п....
і хоч почуття справедливості викликає у мене якесь внутрішнє обурення (як економіста за фахом)) занижченим курсом єврика, але іншій половині моєї свідомості битого часом трейдера усе це навіть подобається
спостерігаємо за дешевим бойовичком допоки усі не перестріляють один одного.