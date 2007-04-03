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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 773774775776
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 10:07

  change_pm написав:На чому DXY буде падати? Імхо, він тільки буде рости найближчі 3 місяці...

все просто - потенціал росту ринкових % ставок у Єврозоні набагато більший за США

як тільки ЄЦБ та ФРС підуть з ринку держ облігацій, то ставки по баксу та євро вирівняються поміж собою

ПС. навіть за альтернативного кризового сценарію краху фондового ринку ця теза залишатиметься дійсною.
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 10:13

щодо USD

Індекс Доляра США - DXY, daily :

https://i.imgur.com/VtsQBF3.png

трошки вище - а далі тільки донизу.
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 08:10

Re: Валютный рынок в мире

Пара майже досягла того рівня, про який писав вище. Нижче ні по фундаменту, ні по ТА не бачу. Планую на ціх рівнях потихеньку заходити в євро. Яка там вже буде основа для зростання, не так і важливо, бо Пауел і Ко кожен день щось базікають і коли треба лякають ринки, або підтримують. Шатдаун в Америці, підняття ставок товарних валют, енергокриза, послаблення з китайським забудовником і т.п....
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 08:16

щодо EUR/USD

1,1590

таким дешевим Євро не був з Липня 2020 року

і хоч почуття справедливості викликає у мене якесь внутрішнє обурення (як економіста за фахом)) занижченим курсом єврика, але іншій половині моєї свідомості битого часом трейдера усе це навіть подобається

спостерігаємо за дешевим бойовичком допоки усі не перестріляють один одного.
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