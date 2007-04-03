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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 773774775776
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 10:07

  change_pm написав:На чому DXY буде падати? Імхо, він тільки буде рости найближчі 3 місяці...

все просто - потенціал росту ринкових % ставок у Єврозоні набагато більший за США

як тільки ЄЦБ та ФРС підуть з ринку держ облігацій, то ставки по баксу та євро вирівняються поміж собою

ПС. навіть за альтернативного кризового сценарію краху фондового ринку ця теза залишатиметься дійсною.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 10:13

щодо USD

Індекс Доляра США - DXY, daily :

https://i.imgur.com/VtsQBF3.png

трошки вище - а далі тільки донизу.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 08:10

Re: Валютный рынок в мире

Пара майже досягла того рівня, про який писав вище. Нижче ні по фундаменту, ні по ТА не бачу. Планую на ціх рівнях потихеньку заходити в євро. Яка там вже буде основа для зростання, не так і важливо, бо Пауел і Ко кожен день щось базікають і коли треба лякають ринки, або підтримують. Шатдаун в Америці, підняття ставок товарних валют, енергокриза, послаблення з китайським забудовником і т.п....
Gennadiy777
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 08:16

щодо EUR/USD

1,1590

таким дешевим Євро не був з Липня 2020 року

і хоч почуття справедливості викликає у мене якесь внутрішнє обурення (як економіста за фахом)) занижченим курсом єврика, але іншій половині моєї свідомості битого часом трейдера усе це навіть подобається

спостерігаємо за дешевим бойовичком допоки усі не перестріляють один одного.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 15:08

Gennadiy777

1,1568

схоже, що на заваршенні місяця та кварталу якийсь відскок та буде
а там перша ж зміна поточної тенденції підкаже, що робити далі
скирдувати Євро на перспективу без підртимки ЄЦБ виглядає ризиковано
  ЛОБ Додано: Пон 20 вер, 2021 11:05 написав:Тактичний розклад по Євро на денних інтервалах :

https://i.imgur.com/sUnlpTT.png !!!

суто технічно низхідний потенціал корекції ще залишається
бичий сетап розпочне вимальовуватися не раніше закріплення над першою контрольною зоною орієнтовно над 1,1617

себто повернення та закріплення вище 1,1600 - це перша необхідна умова
  ЛОБ Додано: Сер 29 вер, 2021 09:42 написав:https://i.imgur.com/DVNwUIk.png

варто очікувати щоб ціна торкнеться позначки 1,1600 та трошки пожує її, а вже після очищення та насичення курс Євро повернеться до спрямованої висхідної динаміки
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:49

Одне слушне зауваження для аналізу перспектив курсу EUR/USD

не варто сприймати ринок форекс як щось однополярне й тільки долароцентричне
це складний багатовекторний комплекс, що виходить далеко за межі всемогутнього ФРС США

процес нормалізації монетарної політики розпочався у Чехії, Мексиці, Норвегії, Швеції, Данії, Півд. Кореї, Аргентині, Бразилії, та зрештою в Україні й РФ

https://i.imgur.com/lyDX4kk.png
(найповніший перелік базових % ставок від ЦБ)

Єврозона - на самому порозі зміни, бо інфляція там стабільно перевищує 3,0% річних (за таргету 2,0%), а в деяких країнах вже досягла позначки 4,0% (Німеччина, іспанія)

навряд чи найрозумніші спекулянти з великим грошима чекатимуть третього зеленого свистка від ЄЦБ, як у театрі ... ))

валютний курс Євро може відставати від фундаменталу, але у якийсь час Х пострелить у височінь та порве усіх прогнозистів на шматочки.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 12:18

щодо EUR/USD

актуалізація технічного малюночку

поточна тенденція на 1-годинних інтервалах :
https://i.imgur.com/ELMLrV7.png
(до https://imgur.com/alwNzOc Пон 20 вер, 2021 11:05)

на 4-годинних інтервалах :
https://i.imgur.com/4wgMoDs.png
(до https://i.imgur.com/DVNwUIk.png від Сер 29 вер, 2021 09:42 )

тактичний розклад на денних інтервалах :
https://i.imgur.com/cBCcQvw.png
(до https://i.imgur.com/sUnlpTT.png від Пон 20 вер, 2021 11:05)

висновок : спостерігаємо призупинку негативної динаміки, але для купівлі бичкам потрібно дочекатися зламу низхідної тенденції.
ЛОБ
 
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