ЛОБ Додано: Чет 16 вер, 2021 09:17 написав: купівля акцій нафтогазового сектору Канади - найкраща опоседредкована ідея на купівлю CAD !!!



Suncor Energy Inc. (SU.TO) :



https://i.imgur.com/cgCwZKX.jpg



Western Canadian Select

a 7 year high!

Down 42%

CAD27.20

, Canada's heavy oil benchmark) is now trading at $82CAD/bbl -What has the S&P/TSX Capped Energy Index done over that time -- Time for a re-rating !!!