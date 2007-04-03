1,1553
новий локальний та багатомісячний мінімум (з Липня 2020)
хаотична ринкова волатильність курсів як є без прикрас !
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 жов, 2021 10:34
щодо EUR/USD
1,1553
новий локальний та багатомісячний мінімум (з Липня 2020)
хаотична ринкова волатильність курсів як є без прикрас !
Додано: Сер 06 жов, 2021 10:39
Додано: Сер 06 жов, 2021 11:01
Олежан
повернення високих цін на енергоресурси - глобальна проблема
зараз вона прямо стосується Європи та Азії (+ Японія)
але вже за пару кварталів тема високих цін на паливо гостро постане у США, Індії та Китаї
зазвичай реакція владних органів контр-продуктивна обмежувально-регулятивна
на кшталт як було раніше й у совку "Ціни, стій раз-два"
транзит до "зеленої" енергетики дорогий, складний та тривалий, він напевно й скоріше має відбуватися за вискоих цін на викопні енергоресурси
постійне зниження цін з 2014 року та тимчасовий ситуативний надлишок пропозиції усіх рослабив, а тепер рядові споживачі змушені платити за свої передчасні забаганки свою справедливу ціну
на жаль в умовах повсюдного політичного популізму ситуація тільки погіршуватиметься та ризикує скотитися до хаосу.
|