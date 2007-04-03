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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 774775776777
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 10:34

щодо EUR/USD

1,1553

новий локальний та багатомісячний мінімум (з Липня 2020)
хаотична ринкова волатильність курсів як є без прикрас !
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 10:39

  ЛОБ написав:1,1553

новий локальний та багатомісячний мінімум (з Липня 2020)
хаотична ринкова волатильність курсів як є без прикрас !

европе приходит конец с такими ценами на газ.
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 11:01

Олежан

повернення високих цін на енергоресурси - глобальна проблема
зараз вона прямо стосується Європи та Азії (+ Японія)

але вже за пару кварталів тема високих цін на паливо гостро постане у США, Індії та Китаї

зазвичай реакція владних органів контр-продуктивна обмежувально-регулятивна
на кшталт як було раніше й у совку "Ціни, стій раз-два"

транзит до "зеленої" енергетики дорогий, складний та тривалий, він напевно й скоріше має відбуватися за вискоих цін на викопні енергоресурси

постійне зниження цін з 2014 року та тимчасовий ситуативний надлишок пропозиції усіх рослабив, а тепер рядові споживачі змушені платити за свої передчасні забаганки свою справедливу ціну

на жаль в умовах повсюдного політичного популізму ситуація тільки погіршуватиметься та ризикує скотитися до хаосу.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 12:35

1,1529

купив би хтось із нас єврика "задешево" на мінімуах - знову вкотре закрив би із збитками по стопу

ось чому критично важливо для трейдера слідувати тренду, а потенційним бичкам варто терпляче дочекатися зміни низхідної поточної тенденції на висхідну.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 14:08

щодо Новозеландського Доляра (NZD/USD)

купуємо ківі по ринку 0,6896 за поточною висхідною тенденцію:

https://i.imgur.com/bcHzVy1.png

бичкам дають прийнятний відкат на підвищенні РБНЗ базової % ставки на +0,25%
дещо абсурдно й неочікувано, але дякувати кукелам будемо пізніше ))
стоп на закритті дня нижче 0,6851

ПС. для мене це 3-й транш у довжину.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 08:02

  ЛОБ написав:1,1529

купив би хтось із нас єврика "задешево" на мінімуах - знову вкотре закрив би із збитками по стопу

ось чому критично важливо для трейдера слідувати тренду, а потенційним бичкам варто терпляче дочекатися зміни низхідної поточної тенденції на висхідну.



Оновлення мінімума показує про ретельну і тривалу підготовку до походу на високу гору. Стрімке зростання цін на енергоносії приведе до такого ж показника інфляції, що змусить ЄЦБ раніше підняти ставку.
Gennadiy777
 
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