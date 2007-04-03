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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 774775776777
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 10:34

щодо EUR/USD

1,1553

новий локальний та багатомісячний мінімум (з Липня 2020)
хаотична ринкова волатильність курсів як є без прикрас !
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 10:39

  ЛОБ написав:1,1553

новий локальний та багатомісячний мінімум (з Липня 2020)
хаотична ринкова волатильність курсів як є без прикрас !

европе приходит конец с такими ценами на газ.
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 11:01

Олежан

повернення високих цін на енергоресурси - глобальна проблема
зараз вона прямо стосується Європи та Азії (+ Японія)

але вже за пару кварталів тема високих цін на паливо гостро постане у США, Індії та Китаї

зазвичай реакція владних органів контр-продуктивна обмежувально-регулятивна
на кшталт як було раніше й у совку "Ціни, стій раз-два"

транзит до "зеленої" енергетики дорогий, складний та тривалий, він напевно й скоріше має відбуватися за вискоих цін на викопні енергоресурси

постійне зниження цін з 2014 року та тимчасовий ситуативний надлишок пропозиції усіх рослабив, а тепер рядові споживачі змушені платити за свої передчасні забаганки свою справедливу ціну

на жаль в умовах повсюдного політичного популізму ситуація тільки погіршуватиметься та ризикує скотитися до хаосу.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 12:35

1,1529

купив би хтось із нас єврика "задешево" на мінімуах - знову вкотре закрив би із збитками по стопу

ось чому критично важливо для трейдера слідувати тренду, а потенційним бичкам варто терпляче дочекатися зміни низхідної поточної тенденції на висхідну.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 14:08

щодо Новозеландського Доляра (NZD/USD)

купуємо ківі по ринку 0,6896 за поточною висхідною тенденцію:

https://i.imgur.com/bcHzVy1.png

бичкам дають прийнятний відкат на підвищенні РБНЗ базової % ставки на +0,25%
дещо абсурдно й неочікувано, але дякувати кукелам будемо пізніше ))
стоп на закритті дня нижче 0,6851

ПС. для мене це 3-й транш у довжину.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 08:02

  ЛОБ написав:1,1529

купив би хтось із нас єврика "задешево" на мінімуах - знову вкотре закрив би із збитками по стопу

ось чому критично важливо для трейдера слідувати тренду, а потенційним бичкам варто терпляче дочекатися зміни низхідної поточної тенденції на висхідну.



Оновлення мінімума показує про ретельну і тривалу підготовку до походу на високу гору. Стрімке зростання цін на енергоносії приведе до такого ж показника інфляції, що змусить ЄЦБ раніше підняти ставку.
Gennadiy777
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 10:47

Re: Валютный рынок в мире

Причина росту долара проста: "«Вы бы предпочли владеть немецким облигационным займом с доходностью около минус 0,3% или иметь бумаги Казначейства, номинированные в мировой резервной валюте, с доходностью 1,5%?» - сказал Джеймс Эти. "Это и ежу понятно"."(инвестиционный менеджер Aberdeen Standard Investments.)
Vic
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 15:04

  Gennadiy777 написав:Оновлення мінімума показує про ретельну і тривалу підготовку до походу на високу гору. Стрімке зростання цін на енергоносії приведе до такого ж показника інфляції, що змусить ЄЦБ раніше підняти ставку.

ключове у наших очікуваннях висхідного розвороту Євро - зміна риторики ЄЦБ
поки що він по-ослячому вперто повторює свою беззмістовну мантру про необхідність збереження стимулів

соьогодні у фінтвітері (єдина сомережа де я активно присутній) у мене сталася невеличка суперечка з шановним Andreas StenoLarsen @AndreasSteno Global Chief Strategist @ Nordea з приводу оцінки подальших кроків Євроцентробанку

у себе на сторінці він поширив ось таку інфу :
ECB likely ready with a new QE program according to sources
We might get some good old proper monetary policy divergence if the Fed delivers on tapering

"білі комірці" цілкмо сурйозно розглядають нову програму QE на заміну старої !
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 15:12

Vic
так, це і є земне тяжіння негативних % ставок для Євро
ЛОБ
 
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  #<1 ... 774775776777
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