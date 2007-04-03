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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 775776777778
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:50

Мій скромний рейтинг мажорів за перспективою купівлі проти доляра США :

1. NZD (порівняно низька ліквідність).
2. AUD (жорсткі умови нового локдауну та протистояння з поліцією).
3. CAD (недолуга самовбивча "зелена" політика лібералів під керівництвом Трюдо).
4. EUR (зухвала впертість ЄЦБ щодо негативних ставок).

Не без недоліків (вказані у дужках), але як є.
ЛОБ
 
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