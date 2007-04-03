RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 775776777778
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:50

Мій скромний рейтинг мажорів за потенціалом росту проти доляра США :

1. NZD (мінус - порівняно низька ліквідність).
2. AUD (жорсткі умови нового локдауну та протистояння з поліцією).
3. CAD (недолуга самовбивча "зелена" політика лібералів під керівництвом Трюдо).
4. EUR (зухвала впертість ЄЦБ щодо негативних ставок).

Не без недоліків (вказані у дужках), але як є.
ЛОБ
 
Повідомлень: 11167
З нами з: 14.12.09
Подякував: 195 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:55

OIL MARKET: WTI crude hits $80 a barrel for the first time since November 2014.
ЛОБ
 
Повідомлень: 11167
З нами з: 14.12.09
Подякував: 195 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 775776777778
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Libo, warlamp і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Эпидемия коронавируса в мире 1 ... 3881, 3882, 3883
Corpocrator » Суб 25 січ, 2020 22:34
38825 8202803
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 жов, 2021 18:35
warlamp
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8372, 8373, 8374
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
83735 209569069
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 жов, 2021 17:39
Striker
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2773, 2774, 2775
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
27740 10793795
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 жов, 2021 17:33
proftpd66

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99079)
08.10.2021 19:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.