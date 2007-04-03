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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:50
Мій скромний рейтинг мажорів за потенціалом росту проти доляра США :
1. NZD (мінус - порівняно низька ліквідність).
2. AUD (жорсткі умови нового локдауну та протистояння з поліцією).
3. CAD (недолуга самовбивча "зелена" політика лібералів під керівництвом Трюдо).
4. EUR (зухвала впертість ЄЦБ щодо негативних ставок).
Не без недоліків (вказані у дужках), але як є.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:55
OIL MARKET: WTI crude hits $80 a barrel for the first time since November 2014.
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ЛОБ
-
-
- Повідомлень: 11167
- З нами з: 14.12.09
- Подякував: 195 раз.
- Подякували: 1427 раз.
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