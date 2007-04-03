Vic написав:
Причина росту долара проста: "«Вы бы предпочли владеть немецким облигационным займом с доходностью около минус 0,3% или иметь бумаги Казначейства, номинированные в мировой резервной валюте, с доходностью 1,5%?» - сказал Джеймс Эти. "Это и ежу понятно"."(инвестиционный менеджер Aberdeen Standard Investments.)
Я ЛОБу летом прямо говорил, что его упертость и повторение своих заклинаний о том, что евро будет расти и при отрицательных ставках, вызывает подозрения в его заангажированности.
Он что-то ответил непонятное мне про важность фундамента
и я понял, что ЛОБ здесь просто играет роль европатриота. Евро подросло за день - он предлагает покупать его, евро падает серьезно и снова ЛОБ предлагает покупать его.
Разница в учетных ставках и есть тем фундаментом, который задает нынешний заметный рост доллара к основным валютам и драгоценным металлам.