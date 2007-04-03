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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 775776777778
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:50

Мій скромний рейтинг мажорів за потенціалом росту проти доляра США :

1. NZD (мінус - порівняно низька ліквідність).
2. AUD (жорсткі умови нового локдауну та протистояння з поліцією).
3. CAD (недолуга самовбивча "зелена" політика лібералів під керівництвом Трюдо).
4. EUR (зухвала впертість ЄЦБ щодо негативних ставок).

Не без недоліків (вказані у дужках), але як є.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:55

OIL MARKET: WTI crude hits $80 a barrel for the first time since November 2014.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 22:01

  Vic написав:Причина росту долара проста: "«Вы бы предпочли владеть немецким облигационным займом с доходностью около минус 0,3% или иметь бумаги Казначейства, номинированные в мировой резервной валюте, с доходностью 1,5%?» - сказал Джеймс Эти. "Это и ежу понятно"."(инвестиционный менеджер Aberdeen Standard Investments.)

Я ЛОБу летом прямо говорил, что его упертость и повторение своих заклинаний о том, что евро будет расти и при отрицательных ставках, вызывает подозрения в его заангажированности.

Он что-то ответил непонятное мне про важность фундамента :mrgreen: и я понял, что ЛОБ здесь просто играет роль европатриота. Евро подросло за день - он предлагает покупать его, евро падает серьезно и снова ЛОБ предлагает покупать его. :mrgreen:

Разница в учетных ставках и есть тем фундаментом, который задает нынешний заметный рост доллара к основным валютам и драгоценным металлам.
buratinyo
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  #<1 ... 775776777778
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