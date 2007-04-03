Мій скромний рейтинг мажорів за потенціалом росту проти доляра США :
1. NZD (мінус - порівняно низька ліквідність). 2. AUD (жорсткі умови нового локдауну та протистояння з поліцією). 3. CAD (недолуга самовбивча "зелена" політика лібералів під керівництвом Трюдо). 4. EUR (зухвала впертість ЄЦБ щодо негативних ставок).
Vic написав:Причина росту долара проста: "«Вы бы предпочли владеть немецким облигационным займом с доходностью около минус 0,3% или иметь бумаги Казначейства, номинированные в мировой резервной валюте, с доходностью 1,5%?» - сказал Джеймс Эти. "Это и ежу понятно"."(инвестиционный менеджер Aberdeen Standard Investments.)
Я ЛОБу летом прямо говорил, что его упертость и повторение своих заклинаний о том, что евро будет расти и при отрицательных ставках, вызывает подозрения в его заангажированности.
Он что-то ответил непонятное мне про важность фундамента и я понял, что ЛОБ здесь просто играет роль европатриота. Евро подросло за день - он предлагает покупать его, евро падает серьезно и снова ЛОБ предлагает покупать его.
Разница в учетных ставках и есть тем фундаментом, который задает нынешний заметный рост доллара к основным валютам и драгоценным металлам.
ЛОБ Додано: Вів 10 сер, 2021 10:16 написав:нам простим роздрібним трейдунам залишається спостерігати за розвитком подій аби пізніше приєднатися до покупців, якщо вони утримаються у ринку
на середньострок технічний малюночок суттєво погіршився, відкриваючи простір для ретесту послідовності усе вищих мінімумів 1,1704-1,1603 та зрештою горизонтального рівня підтримки біля 1,1495
технічна поточна тенденція вкрай негативна разом з ринковими настроями :
голова ЄЦБ вперто мовчить, ухиляючись від будь якої згадки про інфляцію, а ФРС США помітив проблемку, намагаючись вгамувати застереження економістів про розігрів інфляційних процесів
не виключено, що кукели на замовлення та за вербальної підтримки монетарних чиновників знову провернуть операцію "Шок і Страх" на товарно-сировинних ринках (на кшталт Березня 2020), збивши ціни - насамперед це має стосуватися Нафти
звідти й спекуляції щодо зниження ефективності вакцинування та нових штамів ковіду, нові локдауни та падіння попиту на сировину
дуже складний мікс, аби говорити про щось напевно, та ба про відскок по Євро.
на деструктивні персональні випади я відповідаю цитатами.
для готівкових граців - траншами на зниженні, починаючи зараз аж до можливого паритету через кожну фігуру, розумно розраховуючи лотність та загальний стоп для маржинальщиків - по ринку із стопом на 1,0627(спроба №3)