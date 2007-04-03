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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 775776777778
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:50

Мій скромний рейтинг мажорів за потенціалом росту проти доляра США :

1. NZD (мінус - порівняно низька ліквідність).
2. AUD (жорсткі умови нового локдауну та протистояння з поліцією).
3. CAD (недолуга самовбивча "зелена" політика лібералів під керівництвом Трюдо).
4. EUR (зухвала впертість ЄЦБ щодо негативних ставок).

Не без недоліків (вказані у дужках), але як є.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:55

OIL MARKET: WTI crude hits $80 a barrel for the first time since November 2014.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 22:01

  Vic написав:Причина росту долара проста: "«Вы бы предпочли владеть немецким облигационным займом с доходностью около минус 0,3% или иметь бумаги Казначейства, номинированные в мировой резервной валюте, с доходностью 1,5%?» - сказал Джеймс Эти. "Это и ежу понятно"."(инвестиционный менеджер Aberdeen Standard Investments.)

Я ЛОБу летом прямо говорил, что его упертость и повторение своих заклинаний о том, что евро будет расти и при отрицательных ставках, вызывает подозрения в его заангажированности.

Он что-то ответил непонятное мне про важность фундамента :mrgreen: и я понял, что ЛОБ здесь просто играет роль европатриота. Евро подросло за день - он предлагает покупать его, евро падает серьезно и снова ЛОБ предлагает покупать его. :mrgreen:

Разница в учетных ставках и есть тем фундаментом, который задает нынешний заметный рост доллара к основным валютам и драгоценным металлам.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 08:11

щодо EUR/USD

  ЛОБ Додано: Вів 10 сер, 2021 10:16 написав:нам простим роздрібним трейдунам залишається спостерігати за розвитком подій аби пізніше приєднатися до покупців, якщо вони утримаються у ринку

на середньострок технічний малюночок суттєво погіршився, відкриваючи простір для ретесту послідовності усе вищих мінімумів 1,1704-1,1603 та зрештою горизонтального рівня підтримки біля 1,1495

технічна поточна тенденція вкрай негативна разом з ринковими настроями :

голова ЄЦБ вперто мовчить, ухиляючись від будь якої згадки про інфляцію, а ФРС США помітив проблемку, намагаючись вгамувати застереження економістів про розігрів інфляційних процесів

не виключено, що кукели на замовлення та за вербальної підтримки монетарних чиновників знову провернуть операцію "Шок і Страх" на товарно-сировинних ринках (на кшталт Березня 2020), збивши ціни - насамперед це має стосуватися Нафти

звідти й спекуляції щодо зниження ефективності вакцинування та нових штамів ковіду, нові локдауни та падіння попиту на сировину

дуже складний мікс, аби говорити про щось напевно, та ба про відскок по Євро.

на деструктивні персональні випади я відповідаю цитатами.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 08:13

щодо EUR/USD

  ЛОБ Додано: Чет 12 сер, 2021 10:37 написав:насьогодні реалії такі - продаж з висхідної корекції :

https://i.imgur.com/U4AiPYC.png

слабенький відскок є не надійним підгрунтям для ілюзій на скоре чудотворне постання єврика із попелу від'ємних номінальних % ставок

  ЛОБ Додано: Пон 16 сер, 2021 11:30 написав:технічний малюночок розвивається в межах низхідної тенденції, тож попри максимум П'ятниці біля 1,1804 все одно йдемо за сценарієм пошуку шортів :

https://i.imgur.com/WlBIUmT.png

котрі традиційно (або хронічно)) я вважаю за краще ігнорувати середньостроковим гравцям.

на жаль місцеві випадкові хейтери не здатні до конструктивної дискусії, взагалі не розуміючи для чого ця гілочка та як варто обговорювати форекс із користю для себе та інших читачів.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 08:37

щодо EUR/USD

... коли курс Євро був 1,0840

  ЛОБ Додано: Сер 25 бер, 2020 13:52 написав:розглядати довгострокові графіки валютних пар під час карантину одне з додаткових естетичних задоволень нового часу :

https://i.imgur.com/C3maZ9W.png - на тижневих інтервалах

https://i.imgur.com/kT2evDQ.png - на денних

а якщо ще й помалювати самому :

https://i.imgur.com/9RehVHo.jpg :idea: :idea: :idea:
(цей малюночок ризикує стати моїм хітом))

виникають сміливі цілі росту після неминучого пробиття низхідної трендової похилої лінії.
1,15 чи 1,25 ? => 1,40
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 08:40

щодо EUR/USD

  ЛОБ Додано: Пон 23 бер, 2020 13:55 написав:рішення про вихід ФРС чи Мінфіну США на ринок корпоративного боргу стане смертельною їн'єкцією для бакса

мої думки щодо ЄВРО : після стрімкого зниження, галЬмування негативної динаміки курс перейшов до консолідації, що має свідчити при виснаження продавців

Єврик віддав усі свої борги - закрив геп квітня 2017-го року на перемозі Макрона на президентських виборах у Франції

отже, можна й ризикнути та набирати EUR/USD у довжину прямо по ринку :

https://i.imgur.com/oeLklfW.png

для готівкових граців - траншами на зниженні, починаючи зараз аж до можливого паритету через кожну фігуру, розумно розраховуючи лотність та загальний стоп
для маржинальщиків - по ринку із стопом на 1,0627 (спроба №3)
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 08:54

щодо EUR/USD

Євро на тижневих інтервалах з 1997 року :

https://i.imgur.com/fJbPbMX.png

переважаючі негативні ринкові настрої тільки підтверджують мої очікування росту єдиної багатостраждальної європейської валюти.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 09:02

щодо EUR/USD

мої робочі плани на тиждень - на коротших 1-годинних інтервалах :

https://i.imgur.com/sa6xWzz.png

пошук лонгів з відкату після зламу поточної низхідної тенденції.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 08:32

Re: Валютный рынок в мире

  buratinyo написав:Разница в учетных ставках и есть тем фундаментом, который задает нынешний заметный рост доллара к основным валютам и драгоценным металлам.


Різниця в ставках не завадила євро досягнути рівня в 1,2350, потім 1,2265 і зараз ретельно формується похід в далекі гори. Можливо це буде Новорічне раллі, а може драйвером послужить інший чинник, час покаже.
Gennadiy777
 
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