Gennadiy777
дуже дивно й підозріло, що за такого тотального песимізму по Євро продавці не можуть оновити локальний мінімум біля 1,1529 від 06 Жовтня
ще якихось 30-40 піпсів !!! ???
і що б це означало ... ох, ведмедики і наврочать собі ))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 жов, 2021 16:03
Gennadiy777
дуже дивно й підозріло, що за такого тотального песимізму по Євро продавці не можуть оновити локальний мінімум біля 1,1529 від 06 Жовтня
ще якихось 30-40 піпсів !!! ???
і що б це означало ... ох, ведмедики і наврочать собі ))
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