Gennadiy777
дуже дивно, що за такого тотального песимізму по Євро продавці вже тиждень не можуть оновити локальний мінімум біля 1,1529 від 06 Жовтня
ще якихось 30-40 піпсів !!! ???
і що б це означало ... ох, ведмедики і наврочать собі ))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 жов, 2021 16:03
Gennadiy777
дуже дивно, що за такого тотального песимізму по Євро продавці вже тиждень не можуть оновити локальний мінімум біля 1,1529 від 06 Жовтня
ще якихось 30-40 піпсів !!! ???
і що б це означало ... ох, ведмедики і наврочать собі ))
Додано: Сер 13 жов, 2021 08:13
щодо EUR/USD
1,1524
5 піпсів теж гроші, так, натужно, леде ледве, без проходу та закріплення нижче попередніх мінімумів, але кукели витискають покупців із ринку
спостерігаємо поза ринком.
ПС. до першого ж зламу поточної низхідної тенденції за методою маржинальних зон.
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