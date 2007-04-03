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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 776777778779
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 16:03

Gennadiy777

дуже дивно, що за такого тотального песимізму по Євро продавці вже тиждень не можуть оновити локальний мінімум біля 1,1529 від 06 Жовтня

ще якихось 30-40 піпсів !!! ???

і що б це означало ... ох, ведмедики і наврочать собі ))
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 08:13

щодо EUR/USD

1,1524

5 піпсів теж гроші, так, натужно, леде ледве, без проходу та закріплення нижче попередніх мінімумів, але кукели витискають покупців із ринку

спостерігаємо поза ринком.

ПС. до першого ж зламу поточної низхідної тенденції за методою маржинальних зон.
ЛОБ
 
Повідомлень: 11175
З нами з: 14.12.09
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Подякували: 1429 раз.
 
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  #<1 ... 776777778779
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