Gennadiy777
дуже дивно, що за такого тотального песимізму по Євро продавці вже тиждень не можуть оновити локальний мінімум біля 1,1529 від 06 Жовтня
ще якихось 30-40 піпсів !!! ???
і що б це означало ... ох, ведмедики і наврочать собі ))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 жов, 2021 16:03
Gennadiy777
дуже дивно, що за такого тотального песимізму по Євро продавці вже тиждень не можуть оновити локальний мінімум біля 1,1529 від 06 Жовтня
ще якихось 30-40 піпсів !!! ???
і що б це означало ... ох, ведмедики і наврочать собі ))
Додано: Сер 13 жов, 2021 08:13
щодо EUR/USD
1,1524
5 піпсів теж гроші, так, натужно, леде ледве, без проходу та закріплення нижче попередніх мінімумів, але кукели витискають покупців із ринку
спостерігаємо поза ринком.
ПС. до першого ж зламу поточної низхідної тенденції за методою маржинальних зон.
Додано: Сер 13 жов, 2021 10:04
щодо EUR/USD
очікувані 3 (Три) основні варіянти розвитку курсової динаміки :
тільки 2 (два) з них передбачають спроби стати на купівлю у довжину
третій "отруєний" варіянт виключає будь який лонг
у мене немає ніякого бажання щось вгадувати, одного чіткого прогнозу теж намає (немає сенсу), я нічого не знаю про найближче майбутнє )) проте не переймаюсь як воно все станеться
намагатимусь діяти схематично за варіятивним сценарієм
можливі точки на вхід позначено кружечками на стрілочках.
ПС. але "червоний" з тестом 1,1495 мені імпонує найбільше.
Додано: Сер 13 жов, 2021 22:59
щодо Канадського доляра USD/CAD
Suncor at CAD29.18 або +17,7% менше ніж за місяць не рахуючи зміцнення CAD !
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