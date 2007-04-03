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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 776777778779
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 16:03

Gennadiy777

дуже дивно, що за такого тотального песимізму по Євро продавці вже тиждень не можуть оновити локальний мінімум біля 1,1529 від 06 Жовтня

ще якихось 30-40 піпсів !!! ???

і що б це означало ... ох, ведмедики і наврочать собі ))
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 08:13

щодо EUR/USD

1,1524

5 піпсів теж гроші, так, натужно, леде ледве, без проходу та закріплення нижче попередніх мінімумів, але кукели витискають покупців із ринку

спостерігаємо поза ринком.

ПС. до першого ж зламу поточної низхідної тенденції за методою маржинальних зон.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 10:04

щодо EUR/USD

очікувані 3 (Три) основні варіянти розвитку курсової динаміки :

https://i.imgur.com/ovTE9uw.png

тільки 2 (два) з них передбачають спроби стати на купівлю у довжину
третій "отруєний" варіянт виключає будь який лонг

у мене немає ніякого бажання щось вгадувати, одного чіткого прогнозу теж намає (немає сенсу), я нічого не знаю про найближче майбутнє )) проте не переймаюсь як воно все станеться

намагатимусь діяти схематично за варіятивним сценарієм
можливі точки на вхід позначено кружечками на стрілочках.

ПС. але "червоний" з тестом 1,1495 мені імпонує найбільше.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 22:59

щодо Канадського доляра USD/CAD

  ЛОБ Додано: Чет 16 вер, 2021 09:17 написав:купівля акцій нафтогазового сектору Канади - найкраща опоседредкована ідея на купівлю CAD !!!

Suncor Energy Inc. (SU.TO) :

https://i.imgur.com/cgCwZKX.jpg
(at CAD24.78)

просто купуймо по ринку й тримаймо задля дивідендів на довгі роки.

  ЛОБ Додано: Пон 04 жов, 2021 17:11 написав:Western Canadian Select (WCS, Canada's heavy oil benchmark) is now trading at $82CAD/bbl - a 7 year high! What has the S&P/TSX Capped Energy Index done over that time - Down 42%.
Time for a re-rating !!!

Suncor at CAD27.20

Suncor at CAD29.18 або +17,7% менше ніж за місяць не рахуючи зміцнення CAD !
ЛОБ
 
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