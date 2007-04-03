Gennadiy777
дуже дивно, що за такого тотального песимізму по Євро продавці вже тиждень не можуть оновити локальний мінімум біля 1,1529 від 06 Жовтня
ще якихось 30-40 піпсів !!! ???
і що б це означало ... ох, ведмедики і наврочать собі ))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 жов, 2021 16:03
Gennadiy777
дуже дивно, що за такого тотального песимізму по Євро продавці вже тиждень не можуть оновити локальний мінімум біля 1,1529 від 06 Жовтня
ще якихось 30-40 піпсів !!! ???
і що б це означало ... ох, ведмедики і наврочать собі ))
Додано: Сер 13 жов, 2021 08:13
щодо EUR/USD
1,1524
5 піпсів теж гроші, так, натужно, леде ледве, без проходу та закріплення нижче попередніх мінімумів, але кукели витискають покупців із ринку
спостерігаємо поза ринком.
ПС. до першого ж зламу поточної низхідної тенденції за методою маржинальних зон.
Додано: Сер 13 жов, 2021 10:04
щодо EUR/USD
очікувані 3 (Три) основні варіянти розвитку курсової динаміки :
тільки 2 (два) з них передбачають спроби стати на купівлю у довжину
третій "отруєний" варіянт виключає будь який лонг
у мене немає ніякого бажання щось вгадувати, одного чіткого прогнозу теж намає (немає сенсу), я нічого не знаю про найближче майбутнє )) проте не переймаюсь як воно все станеться
намагатимусь діяти схематично за варіятивним сценарієм
можливі точки на вхід позначено кружечками на стрілочках.
ПС. але "червоний" з тестом 1,1495 мені імпонує найбільше.
Додано: Сер 13 жов, 2021 22:59
щодо Канадського доляра USD/CAD
Suncor at CAD29.18 або +17,7% менше ніж за місяць не рахуючи зміцнення CAD !
Додано: Чет 14 жов, 2021 10:11
щодо Канадського доляра USD/CAD
уся кагорта товарних валют повернулася до тренду зміцнення до бакса :
порівняно вищі позитині значення базових % ставок у CAD, AUD & NZD значно полегшують аналіз та прогнозування
висхідний тренд товарняка розпочався дещо раніше, а зараз імовірно закінчився черговий період невизначеності, сумнівів та низхідної корекції мажорів.
Додано: Чет 14 жов, 2021 10:22
щодо EUR/USD
для зламу низхідної тенденції єврик має закрити день вище 1,1622 та порушити послідовність усе нижчих локальних максимумів (останній був на 1,1640)
після зламу тенденції та покращення технічного малюночку будемо розглядати по системі варіянти як знову зайти у довжину.
Додано: Чет 14 жов, 2021 12:38
Ще може сходити на 1,1532, а потім вже вгору
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