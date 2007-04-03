просто купуймо по ринку й тримаймо задля дивідендів на довгі роки.
ЛОБ Додано: Пон 04 жов, 2021 17:11 написав:Western Canadian Select (WCS, Canada's heavy oil benchmark) is now trading at $82CAD/bbl - a 7 year high! What has the S&P/TSX Capped Energy Index done over that time - Down 42%. Time for a re-rating !!!
Suncor at CAD27.20
Suncor at CAD29.18 або +17,7% менше ніж за місяць не рахуючи зміцнення CAD !
Bank of Canada left its key interest rate at a record low 0.25% and maintained its current quantitative easing program, in a regular rate decision less than two weeks ahead of a hotly contested here federal election.
“The Bank continues to expect the economy to strengthen in the second half of 2021, although the fourth wave of COVID-19 infections and ongoing supply bottlenecks could weigh on the recovery.”
Перше ж повідомлення у гілочці за пошуком "diff", але були й ранніші
ЛОБ Додано: Сер 04 січ, 2017 01:15 написав:для зміни тренду Євро проти Доляра потрібно звуження diff-різниці у короткострокових % ставках
за рахунок росту доходності 2-х річних державних облігацій Німеччини (насьогодні "мінус" 0,78 % річних) по відношенню до аналогічних облігацій США (+ 1,21 %) - зараз рівно 2 % на користь бакса, що підштовхує гравців накопичувати тактичні позиції кері-трейд через продаж EUR проти високодоходних валют (USD, CAD, AUD, NZD та ін.)
навіть не зважаючи на перепроданість євро та його суттєву недооціненість по фундаменту
себто, мають розвернутися короткострокові спекулятивні потоки капіталу
але цьому може посприяти тільки статистика по інфляції, прискорення якої на позитивній динаміці нафтових цін має змусити ЄЦБ скорочувати свою присутність (як покупця) на ринку облігацій та, накінець, згорнути монетарну програму QЕ до кінця 2017 року
подібна гра "в останнього" скоро закінчиться, як це зовсім нещодавно сталося на борговому ринку США після перемоги Трампа та засідання ФРС, коли доходність US 10Y Tr`s різко виросла з 1,77 % до 2,59 % річних за півтора місяці
залишається питання часу - за 3 місяці (вже після виборів у Франції) чи довше ?