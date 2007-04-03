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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 жов, 2021 09:38
ЛОБ Додано: Пон 20 вер, 2021 12:39 написав:
на очікуваному завершенні повноцінної корекції перезаходимо на купівлю у довжину за напрямком первинного імпульсного руху :https://i.imgur.com/pmZBr2d.png
(було)
прямо зараз по ринку та додаємо пізніше на підвищеній волатильності по факту засідання ФРС США у середу 22 вересня
технічний сетап середньостроковий, реалізація ідеї до кінця року.
плани на купівлю по осі здійснюються потихеньку :https://i.imgur.com/dIvaAaZ.png
(є зараз)
австрал не поспішає нагору через гальмування золота, але це й добре
мені цілком імопнує саме неквапливе просування з глибокими регулярними корекціями.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 09:56
детальніший робочий план торгівлі :https://i.imgur.com/xRpfXJ2.png
(на 1-годинних інтервалах)
реалізація першої спроби вийшла на тверду трієчку (задовільно):https://i.imgur.com/uiwTvkg.png
отримав одного маленького але не правильного стопа, що мене засмучує гірше ніж правильний великий стоп.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 10:14
ЛОБ Додано: Пон 20 вер, 2021 17:01 написав:
теж бай, хоча корекція може пройти ще трошки нижче :https://i.imgur.com/3n30wSz.png
(було)
безсумнівно, бай ківі на середньострок !
десь так і сталося як гадалося :https://i.imgur.com/fLOxv0u.png
(є зараз)
куди ж без оманного оновлення низів та критичної корекції розворотного імпульсу більше ніж на 78,6% !!!
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