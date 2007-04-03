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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 777778779780
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 09:38

щодо Австралійського Доляра (AUD/USD)

  ЛОБ Додано: Пон 20 вер, 2021 12:39 написав:на очікуваному завершенні повноцінної корекції перезаходимо на купівлю у довжину за напрямком первинного імпульсного руху :

https://i.imgur.com/pmZBr2d.png
(було)

прямо зараз по ринку та додаємо пізніше на підвищеній волатильності по факту засідання ФРС США у середу 22 вересня

технічний сетап середньостроковий, реалізація ідеї до кінця року.

плани на купівлю по осі здійснюються потихеньку :

https://i.imgur.com/dIvaAaZ.png
(є зараз)

австрал не поспішає нагору через гальмування золота, але це й добре
мені цілком імопнує саме неквапливе просування з глибокими регулярними корекціями.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 09:56

щодо Австралійського Доляра (AUD/USD)

детальніший робочий план торгівлі :

https://i.imgur.com/xRpfXJ2.png
(на 1-годинних інтервалах)

реалізація першої спроби вийшла на тверду трієчку (задовільно):

https://i.imgur.com/uiwTvkg.png

отримав одного маленького але не правильного стопа, що мене засмучує гірше ніж правильний великий стоп.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 10:14

щодо Новозеландського Доляра (NZD/USD)

  ЛОБ Додано: Пон 20 вер, 2021 17:01 написав:теж бай, хоча корекція може пройти ще трошки нижче :

https://i.imgur.com/3n30wSz.png
(було)

безсумнівно, бай ківі на середньострок !

десь так і сталося як гадалося :

https://i.imgur.com/fLOxv0u.png
(є зараз)

куди ж без оманного оновлення низів та критичної корекції розворотного імпульсу більше ніж на 78,6% !!!
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 10:28

щодо Новозеландського Доляра (NZD/USD)

робочі плани на ківі :

https://i.imgur.com/fjBzAai.png
(на 1-годинних інтервалах)

перша спроба вийшла трохи краще - на 4-ку (добре):

https://i.imgur.com/viyd21D.png

очікувано кукели бачили нас зайців та хотіли повитрушувати із лонгів.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 10:43

щодо EUR/USD

клята беземоційна система усе ще вказує на продаж :

https://i.imgur.com/BX4Znnm.png

це не заважає нам залишатися прихильниками євро на далеку перспективу, тож чекаємо на очищення єврика вогнем шортистів.
ЛОБ
 
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