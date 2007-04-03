RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 778779780781
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 08:30

щодо EUR/USD

тижнева контрольна зона 1,1700-1,1720 (маржа гравців без плеча) має спонукати продавців увійти у бій з новими шортами

імовірне подолання цієї зони стане важливим сигналом зламу середньострокової низхідної тенденції, коли натовп подивившись на свої денні графіки замислиться "а чи не глобальний це розворот Євро нагору ?"
ЛОБ
 
Повідомлень: 11199
З нами з: 14.12.09
Подякував: 196 раз.
Подякували: 1440 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 08:34

щодо EUR/USD

Важливо.

ще раз хочу підкреслити, що для повернення до висхідного тренду Євро потрібно щоб монетарні чиновники з ЄЦБ заговорили про необхідність згортання програм зкупки облігацій та реакції на підвищені темпи інфляції

Євро забетонує ап-тренд коли грошовий ринок почне враховувати нормалізацію базових % ставок у Єврозоні, а різниця у середньо- й довгострокових ставках з доляром США продовжить скорочуватися та повернеться до рівня початку 2000-х років.
ЛОБ
 
Повідомлень: 11199
З нами з: 14.12.09
Подякував: 196 раз.
Подякували: 1440 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 778779780781
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: V tehno-teplo, ЛАД, ЛОБ і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Эпидемия коронавируса в мире 1 ... 3997, 3998, 3999
Corpocrator » Суб 25 січ, 2020 22:34
39989 8788794
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 жов, 2021 09:19
ЛАД
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2803, 2804, 2805
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
28043 11826897
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 жов, 2021 09:12
Олежан
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8407, 8408, 8409
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
84081 210956786
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 жов, 2021 09:03
sani_2012

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.