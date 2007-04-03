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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 жов, 2021 08:30
тижнева контрольна зона 1,1700-1,1720 (маржа гравців без плеча) має спонукати продавців увійти у бій з новими шортами
імовірне подолання цієї зони стане важливим сигналом зламу середньострокової низхідної тенденції, коли натовп подивившись на свої денні графіки замислиться "а чи не глобальний це розворот Євро нагору ?"
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ЛОБ
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Додано: Чет 21 жов, 2021 08:34
Важливо.
ще раз хочу підкреслити, що для повернення до висхідного тренду Євро потрібно щоб монетарні чиновники з ЄЦБ заговорили про необхідність згортання програм зкупки облігацій та реакції на підвищені темпи інфляції
Євро забетонує ап-тренд коли грошовий ринок почне враховувати нормалізацію базових % ставок у Єврозоні, а різниця у середньо- й довгострокових ставках з доляром США продовжить скорочуватися та повернеться до рівня початку 2000-х років.
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ЛОБ
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 00:46
ЛОБ написав:
різниця у середньо- й довгострокових ставках з доляром США продовжить скорочуватися та повернеться до рівня початку 2000-х років.
за 20 років середній вік населення ЕС зріс з 39 до 44 р, в той час як середній вік населення США змінюється повільніше (+1 середній рік за 10 років) і складає біля 37-38 років за різними оцінками.
Враховуйте це в довгостроковій динаміці, бо для пристарілого німця вже зовсім інші економічні пріорітети, ніж для молодих енергійних американців.
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