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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 778779780781
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 08:30

щодо EUR/USD

тижнева контрольна зона 1,1700-1,1720 (маржа гравців без плеча) має спонукати продавців увійти у бій з новими шортами

імовірне подолання цієї зони стане важливим сигналом зламу середньострокової низхідної тенденції, коли натовп подивившись на свої денні графіки замислиться "а чи не глобальний це розворот Євро нагору ?"
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 08:34

щодо EUR/USD

Важливо.

ще раз хочу підкреслити, що для повернення до висхідного тренду Євро потрібно щоб монетарні чиновники з ЄЦБ заговорили про необхідність згортання програм зкупки облігацій та реакції на підвищені темпи інфляції

Євро забетонує ап-тренд коли грошовий ринок почне враховувати нормалізацію базових % ставок у Єврозоні, а різниця у середньо- й довгострокових ставках з доляром США продовжить скорочуватися та повернеться до рівня початку 2000-х років.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 00:46

  ЛОБ написав:різниця у середньо- й довгострокових ставках з доляром США продовжить скорочуватися та повернеться до рівня початку 2000-х років.

за 20 років середній вік населення ЕС зріс з 39 до 44 р, в той час як середній вік населення США змінюється повільніше (+1 середній рік за 10 років) і складає біля 37-38 років за різними оцінками.

Враховуйте це в довгостроковій динаміці, бо для пристарілого німця вже зовсім інші економічні пріорітети, ніж для молодих енергійних американців.
Zebra
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  #<1 ... 778779780781
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