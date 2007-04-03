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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 жов, 2021 08:30
тижнева контрольна зона 1,1700-1,1720 (маржа гравців без плеча) має спонукати продавців увійти у бій з новими шортами
імовірне подолання цієї зони стане важливим сигналом зламу середньострокової низхідної тенденції, коли натовп подивившись на свої денні графіки замислиться "а чи не глобальний це розворот Євро нагору ?"
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ЛОБ
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Додано: Чет 21 жов, 2021 08:34
Важливо.
ще раз хочу підкреслити, що для повернення до висхідного тренду Євро потрібно щоб монетарні чиновники з ЄЦБ заговорили про необхідність згортання програм зкупки облігацій та реакції на підвищені темпи інфляції
Євро забетонує ап-тренд коли грошовий ринок почне враховувати нормалізацію базових % ставок у Єврозоні, а різниця у середньо- й довгострокових ставках з доляром США продовжить скорочуватися та повернеться до рівня початку 2000-х років.
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ЛОБ
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 00:46
ЛОБ написав:
різниця у середньо- й довгострокових ставках з доляром США продовжить скорочуватися та повернеться до рівня початку 2000-х років.
за 20 років середній вік населення ЕС зріс з 39 до 44 р, в той час як середній вік населення США змінюється повільніше (+1 середній рік за 10 років) і складає біля 37-38 років за різними оцінками.
Враховуйте це в довгостроковій динаміці, бо для пристарілого німця вже зовсім інші економічні пріорітети, ніж для молодих енергійних американців.
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Zebra
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:10
Zebra написав: ЛОБ написав:
різниця у середньо- й довгострокових ставках з доляром США продовжить скорочуватися та повернеться до рівня початку 2000-х років.
за 20 років середній вік населення ЕС зріс з 39 до 44 р, в той час як середній вік населення США змінюється повільніше (+1 середній рік за 10 років) і складає біля 37-38 років за різними оцінками.
Враховуйте це в довгостроковій динаміці, бо для пристарілого німця вже зовсім інші економічні пріорітети, ніж для молодих енергійних американців.
Средний возраст в Уганде 15 лет.Там живут молодые креативные угандонцы.Куда там престарелым немцам…
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Дед Мороз
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:16
Вплив демографії на довгострокові тренди дуже цікава тема, але багато хто робить узагальнені та поспішні висновки на одній специфічній та доволі закритій країні Японії
не приділяючи увагу важливим передумовам сучасної монетарної політики Банку Японії, що складалися з моменту виникнення японського економічного дива з середини 1950-х років (привіт від $/JPY по 350) та вибуху одразу декількох бульбашок у кінці 1980-х (привіт від Ніккей на JPY38.000)
висновки про прямий зв'язок старіння населення з нульовими % ставками - одна з таких помилок.
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ЛОБ
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