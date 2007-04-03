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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 жов, 2021 08:30
тижнева контрольна зона 1,1700-1,1720 (маржа гравців без плеча) має спонукати продавців увійти у бій з новими шортами
імовірне подолання цієї зони стане важливим сигналом зламу середньострокової низхідної тенденції, коли натовп подивившись на свої денні графіки замислиться "а чи не глобальний це розворот Євро нагору ?"
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ЛОБ
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Додано: Чет 21 жов, 2021 08:34
Важливо.
ще раз хочу підкреслити, що для повернення до висхідного тренду Євро потрібно щоб монетарні чиновники з ЄЦБ заговорили про необхідність згортання програм зкупки облігацій та реакції на підвищені темпи інфляції
Євро забетонує ап-тренд коли грошовий ринок почне враховувати нормалізацію базових % ставок у Єврозоні, а різниця у середньо- й довгострокових ставках з доляром США продовжить скорочуватися та повернеться до рівня початку 2000-х років.
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ЛОБ
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 00:46
ЛОБ написав:
різниця у середньо- й довгострокових ставках з доляром США продовжить скорочуватися та повернеться до рівня початку 2000-х років.
за 20 років середній вік населення ЕС зріс з 39 до 44 р, в той час як середній вік населення США змінюється повільніше (+1 середній рік за 10 років) і складає біля 37-38 років за різними оцінками.
Враховуйте це в довгостроковій динаміці, бо для пристарілого німця вже зовсім інші економічні пріорітети, ніж для молодих енергійних американців.
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Zebra
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:10
Zebra написав: ЛОБ написав:
різниця у середньо- й довгострокових ставках з доляром США продовжить скорочуватися та повернеться до рівня початку 2000-х років.
за 20 років середній вік населення ЕС зріс з 39 до 44 р, в той час як середній вік населення США змінюється повільніше (+1 середній рік за 10 років) і складає біля 37-38 років за різними оцінками.
Враховуйте це в довгостроковій динаміці, бо для пристарілого німця вже зовсім інші економічні пріорітети, ніж для молодих енергійних американців.
Средний возраст в Уганде 15 лет.Там живут молодые креативные угандонцы.Куда там престарелым немцам…
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:16
Вплив демографії на довгострокові тренди дуже цікава тема, але багато хто робить узагальнені та поспішні висновки на одній специфічній та доволі закритій країні Японії
не приділяючи увагу важливим передумовам сучасної монетарної політики Банку Японії, що складалися з моменту виникнення японського економічного дива з середини 1950-х років (привіт від $/JPY по 350) та вибуху одразу декількох бульбашок у кінці 1980-х (привіт від Ніккей на JPY38.000)
висновки про прямий зв'язок старіння населення з нульовими % ставками - одна з таких помилок.
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ЛОБ
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 18:18
ЛОБ написав:
Вплив демографії на довгострокові тренди дуже цікава тема, але багато хто робить узагальнені та поспішні висновки на одній специфічній та доволі закритій країні Японії
не приділяючи увагу важливим передумовам сучасної монетарної політики Банку Японії, що складалися з моменту виникнення японського економічного дива з середини 1950-х років (привіт від $/JPY по 350) та вибуху одразу декількох бульбашок у кінці 1980-х (привіт від Ніккей на JPY38.000)
висновки про прямий зв'язок старіння населення з нульовими % ставками - одна з таких помилок.
Согласен про ошибочность жестких связей старения населения и финансовой политикой центральных банков. Относительное старение населения вещь интересная с точки зрения планирования производств, составления бизнес-планов для мелкого и среднего бизнеса.
Замечу только про свои сомнения на счет относительной молодости населения США. Мне казалось, что там за последние десятилетия стало полно ожиревших, ленивых и пидстаркуватых людей. А молодежь все больше уезжает в поисках более лучшей жизни, в частности по оптимальному соотношению цена-качество, безопасность, льготы для бизнеса.
Рад, что ЛОБ назвал нисходящий тренд по евро нисходящим.
Востаннє редагувалось buratinyo
в П'ят 22 жов, 2021 20:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 19:13
buratinyo написав:
Рад, что ЛОБ назвал нисходящий тренд по евро нисходящим.
ви й тут не дотримуєтесь належної точності
наведіть мою цитату про начебто низхідний тренд
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ЛОБ
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 20:43
ЛОБ написав: buratinyo написав:
Рад, что ЛОБ назвал нисходящий тренд по евро нисходящим.
ви й тут не дотримуєтесь належної точності
наведіть мою цитату про начебто низхідний тренд
ЛОБ, ты здесь один только и пишешь, хотя тема интересная, но после майданов интерес перестал быть столь массовым как это было раньше, к примеру, до 2004 года.
По ходу, нормальные критически мыслящие люди разбежались из-за категоричности большинства недалеких модераторов и глупцов, которые писали заказные статейки и доставали людей надуманными примитивными придирками, цена которых полкопейки в лучший базарный день.
Что касается точности высказываний, то я что-то не пойму.
Или таймфреймы для специалистов помельчали здесь аж до минутных? Отрицать существование нынешнего очень явного нисходящего тренда по евро может только откровенный глупец. А ты сейчас пытаешься зачем-то демонстрировать, что не видел нисходящий тренд по евро в течении целого десятилетия?
Может мне покинуть ветку, чтобы не мешать тебе общаться самим с собой и при этом умудряться еще и спорить, возмущаться одним из своих постов?
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 22:12
buratinyo
схоже що найбільша розбіжність між нами не у визначенні трендів, а в тому, що я пишу Майдан з великої літери - а ви з маленької
ця гілочка як мій відкритий щоденник, запитання дійсно ставляться здебільшого риторичні, але участь у дискійсійних темах вільна за бажання будь кого з читачів
проте маю сказати вам відверто : мені не приємно спілкуватися з людиною, яка висуває якісь претензії та частить у своїх коментах зеленими зловтішними емоджі
тож не затримую вас більше.
ПС. симптоматично, що сьогодні на гілочку повернувся "критично мислячий" зебра, котрий пропав на півроку за курсу 1,08 із ведмежими віщуваннями. мабуть ознака чергового корекційного мінімума ))
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ЛОБ
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