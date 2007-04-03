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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 779780781782
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 21:07

  ЛОБ написав:buratinyo

схоже що найбільша розбіжність між нами не у визначенні трендів, а в тому, що я пишу Майдан з великої літери - а ви з маленької

ця гілочка як мій відкритий щоденник, запитання дійсно ставляться здебільшого риторичні, але участь у дискійсійних темах вільна за бажання будь кого з читачів

проте маю сказати вам відверто : мені не приємно спілкуватися з людиною, яка висуває якісь претензії та частить у своїх коментах зеленими зловтішними емоджі

тож не затримую вас більше.

ПС. симптоматично, що сьогодні на гілочку повернувся "критично мислячий" зебра, котрий пропав на півроку за курсу 1,08 із ведмежими віщуваннями. мабуть ознака чергового корекційного мінімума ))


ОПА ча. Смешно. Честно говоря очень удивлен, что ты для себя определился как писать слово майдан по особенному и считаешь это даже основанием для конфликтов на валютном рынке в том числе. Ну так ведь поступают классические сепаратисты, наемники. Ты что сепаратист?

Ты лично был на майдане?

Но раз ты начал сам, то обоснуй свою заглавную букву в слове майдан, а лучше слове майданы. Ведь эти события связаны и едины в своих целях, организаторах и даже основных исполнителях. В некоторых смыслах и контекстах (трагичность событий, величины различия объявленных и брутальных реальных целей заказчиков и т.д.) майданы это трагедия Украинского народа и здесь заглавная буква вполне оправдана, а в других смыслах майданы это способ внешнего агрессора достичь своих политических, а вернее чисто экономических целей, способ запугать власть, поменять ее и заставить принять невыгодные в целом для государства и его народа решения под видом платы за что угодно. Есть еще, конечно, и другие мнения, в частности, что майдан это детище США или ЕС, детище неизвестных местных украинских политиков и т.д. и т.п. Их довольно много, но они все созданы российской пропагандой с очевидной целью. А называть с заглавной буквы слово, вырванное из российской пропаганды, это гнильцой попахивает.

Что касается претензий, как ты выразился, то это не претензии. :D Это классическое подшучивание над твоими "прогнозами" по евро-доллару. Я понимаю, все ошибаются. Особенно в валютных курсах. Ведь и ты как-то не здраво утверждал в них, что очень уверен, что евро должен идти к доллару только наверх. Но ты как-то совсем не здраво продолжал это делать даже тогда, когда евро показал полную их неадекватность. Мне это кажется смешным. Тут две причины может быть. Ты любо немного потерял нюх, либо занимаешься загоном в евро и отрабатываешь деньги заказчика здесь (возможно какого-то продавца евро). Твоя слишком уж однозначная реакция на мое подшучивание выдает тебя с головой.
buratinyo
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