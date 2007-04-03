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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 жов, 2021 10:09
Re: Валютный рынок в мире
"«Ожидается, что уровень инфляции в США снизится до приемлемого уровня ко второй половине 2022 года», – заявила в воскресенье министр финансов США Джанет Йеллен Джейку Тапперу из CNN.
«Это произойдёт в середине-второй половине 2022 года», – добавила американский политик.
Ключевые тезисы
Месячные темпы инфляции уже существенно снизились по сравнению с высокими темпами весны и начала лета.
На 12-месячной основе уровень инфляции останется высоким в следующем году из-за событий последнего года. Но я ожидаю улучшения ко второй половине следующего года.
Она также попыталась преуменьшить опасения по поводу роста инфляции, сказав Тапперу, что она не верит, что США теряют контроль над инфляцией. Также, Йеллен выступила против критики со стороны бывшего министра финансов Ларри Саммерса, который бьет тревогу по поводу уровней инфляции и расходов."
Думка. Якщо у четвер ЕЦБ скаже щось подібне, то росту пари не буде, лише зниження, а якщо буде натяк на нормалізацію ГК-політики, щоб не допустити виходу інфляції за норму, то пара повинна вирости.
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