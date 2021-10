Додано: Пон 25 жов, 2021 14:01

OIL MARKET: Goldman Sachs reckons that global oil demand has surpassed 99m barrel/day, and will "shortly hit its pre-COVID level of 100m b/d as Asia rebounds post the Delta wave"



країни Азії викуплять усі надлишки дешевої нафти з ростом наслення та добробуту.